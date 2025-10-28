De la stresul din IT la liniștea din Provence

Julie a crescut în Texas și a fost atrasă de cultura franceză încă din copilărie. A locuit cinci ani la Paris, dar s-a întors în Statele Unite pentru a-și construi o carieră în tehnologie. Cu timpul însă, ritmul alert al muncii și presiunea continuă au început să-și spună cuvântul.

„Sistemul meu nervos pur și simplu a cedat”, povestește ea. „Aveam atacuri de panică, dureri de spate și simțeam că nu mai sunt eu.”

Copleșită de stres, Julie a realizat că are nevoie de o schimbare radicală — dar nu știa unde să o înceapă.

Decizia luată cu ajutorul inteligenței artificiale

Într-un moment de inspirație (sau disperare), Julie a apelat la ChatGPT, căruia i-a descris stilul de viață dorit: un loc liniștit, cu oameni prietenoși, peisaje frumoase și o comunitate mică.

„Știu că sună nebunesc să lași inteligența artificială să decidă pentru tine”, spune ea râzând. „Dar m-a ajutat să scap de copleșirea pe care o simțeam.”

Recomandarea AI-ului a fost Uzès, un mic orășel medieval din sudul Franței, aflat la aproximativ 30 de kilometri de Nîmes. Julie a decis să aibă încredere în sugestie — și nu a regretat.

O viață nouă sub soarele Franței

În martie 2023, Julie s-a mutat oficial în Uzès. S-a îndrăgostit imediat de atmosfera locului, de piețele tradiționale, de cafenelele cochete și de străduțele înguste pline de istorie.

„Sincer, pare magic. Mă trezesc dimineața și încă nu-mi vine să cred că trăiesc aici”, mărturisește ea.

Acum își petrece diminețile savurând cafeaua la Place aux Herbes, centrul istoric al orașului, și explorează împrejurimile în fiecare zi.

Deși la început se temea că va fi singură, Julie și-a construit rapid un cerc de prieteni — în mare parte datorită canalului ei de YouTube, prin care documentează noua viață în Franța și primește mesaje de la oameni cu povești similare.

Viața simplă, dar autentică

Julie spune că apreciază ritmul mai lent al vieții și faptul că în Franța oamenii nu întreabă imediat „cu ce te ocupi”, ci „cum ești”. Totuși, recunoaște că traiul într-un orășel mic vine și cu provocări.

„Prețurile au crescut mult, iar magazinele nu sunt mereu deschise. Duminica, e aproape imposibil să găsești ceva”, spune ea.

Unele produse, cum ar fi sosul de soia, se găsesc doar în orașe mai mari, precum Avignon, ceea ce înseamnă o excursie de o zi întreagă pentru cumpărături.

„Mă simt din nou eu însămi”

Cu toate micile dificultăți, Julie spune că mutarea i-a schimbat complet starea de spirit și sănătatea.

„Mă simt din nou complet eu însămi”, spune ea. „Nici nu pot descrie ce ușurare e. Credeam că nu o să mai ajung vreodată să mă simt normală.”

Ceea ce pentru mulți ar fi părut o decizie impulsivă, pentru Julie s-a dovedit a fi cel mai bun pas din viața ei — unul inspirat de o conversație cu o inteligență artificială, dar transformat în realitate prin curaj și dorința de a trăi mai simplu și mai fericit.