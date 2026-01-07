Echipele de intervenție din județul Alba depun eforturi susținute miercuri seară, la ora 21:30, pentru a remedia avariile la rețeaua de energie electrică provocate de condițiile meteorologice severe. Potrivit datelor furnizate de ISU Alba, în prezent mai sunt afectate patru unități administrativ-teritoriale, un număr de 221 de utilizatori fiind în continuare nealimentați cu curent. Pentru a sprijini intervențiile furnizorului de energie, pompierii utilizează generatoare și autospeciale cu capacitate de trecere mărită, inclusiv șenilate, care permit accesul personalului tehnic în zonele montane greu accesibile.

În paralel cu eforturile de restabilire a energiei, autoritățile monitorizează starea drumurilor din județ, unde circulația se desfășoară în condiții de iarnă. Deși nu au fost raportate drumuri închise sau blocate, se acționează preventiv cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant pe toate sectoarele afectate de ninsori. ISU Alba le recomandă cetățenilor să evite deplasările care nu sunt urgente în zonele de munte și să se asigure că vehiculele sunt echipate corespunzător. Având în vedere gravitatea situației la nivel regional, Ministrul Energiei a convocat o ședință a Comitetului Național Energetic pentru joi dimineață, scopul fiind analizarea pagubelor și a măsurilor de intervenție după căderile masive de zăpadă și viscol.