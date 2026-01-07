Căderi de pietre pe DN 57. Drumarii acționează pentru restabilirea circulației în condiții de siguranță

Echipajele DRDP Craiova intervin miercuri seară pentru degajarea pietrelor căzute de pe versanți pe DN57. Foto/DRDP Craiova
Echipajele DRDP Craiova intervin miercuri seară pentru degajarea pietrelor căzute de pe versanți pe DN57. Foto/DRDP Craiova

Trafic îngreunat pe DN 57. Echipajele DRDP Craiova intervin miercuri seară pentru degajarea pietrelor căzute de pe versanți. Fenomenul, favorizat de condițiile meteo recente, a necesitat trimiterea de echipe tehnice în teren. Drumarii fac apel la conducătorii auto să respecte semnalizarea temporară și să reducă viteza în zona afectată de prăbușirile de stânci.

”Echipele SDN Orşova patrulează permanent şi intervin ori de câte ori este necesar pentru îndepărtarea pietrelor ajunse pe partea carosabilă, pe DN 57”, au transmis, miercuri seară, reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

 

Potrivit acestora, în această perioadă, astfel de situaţii apar frecvent, ca urmare a precipitaţiilor şi a alternanţei îngheţ–dezgheţ, un fenomen specific sezonului rece, cunoscut şi gestionat prin intervenţii operative.

 

”Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudenţă sporită pe sectoarele de drum montane şi în zonele cu versanţi, să adapteze viteza la condiţiile de drum şi să respecte semnalizarea rutieră temporară, au transmis drumarii.