Autoritățile din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc transmit că impozitele pe locuințele persoanelor fizice vor rămâne la pragul minim stabilit de lege, la fel ca în anii anteriori. Potrivit acestora, în ultimii ani nu au fost operate majorări locale de taxe, cu excepția celor impuse prin legislația națională.

Menținerea impozitelor la minim și schimbări pentru autoturisme

Primăriile din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc precizează, printr-un comunicat, că nivelul impozitelor pe locuințele aflate în proprietatea persoanelor fizice va fi păstrat, și în 2026, la valoarea minimă permisă de lege.

În schimb, pentru autoturisme sunt anunțate ajustări, determinate de noile prevederi din Codul Fiscal. Acestea introduc criterii suplimentare în calculul impozitului, printre care norma de poluare și capacitatea cilindrică a vehiculelor.

Batjocură națională la plata impozitelor. Mulți români au primit sume eronate. O primărie de sector susține că a lucrat încă din 1 ianuarie – FOTO

Poziția primarului din Sfântu Gheorghe

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a explicat că strategia de impozitare redusă pentru locuințele persoanelor fizice este aplicată de mai bine de un deceniu și nu va fi modificată nici în perioada următoare.

„În Sfântu Gheorghe, noi și în ultimii 10-15 ani, în ceea ce privește imobilele la persoanele fizice am avut impozitul la minimum permis de lege și vom rămâne în continuare la acest nivel, deși asta va însemna o creștere a impozitelor pentru că Guvernul a crescut acest plafon minim. În ceea ce privește autoturismele, se merge pe ideea că poluatorul plătește. Este un alt mod de calcul decât până acum, fiind luată în calcul și norma de poluare, nu doar capacitatea cilindrică”, a declarat edilul, potrivit comunicatului publicat de primărie.

Antal Arpad a mai arătat că majoritatea contribuabililor din municipiu dețin locuințe cu suprafețe reduse și autoturisme cu capacitate cilindrică mică, ceea ce se reflectă în nivelul impozitelor datorate.

„De banii ăștia, fiecare familie primește mai multe servicii asigurate de Primărie: creșă, grădiniță, școală, iluminat public, curățenia orașului, instituții de cultură, de recreere și așa mai departe”, a adăugat Antal Arpad.

Situația fiscală din Târgu Secuiesc

Și municipiul Târgu Secuiesc aplică o politică similară în materie de taxe locale. Reprezentanții administrației locale afirmă că impozitele pe locuințe au fost menținute la nivelul minim prevăzut de lege de peste zece ani, iar această linie va fi păstrată și în 2026.

Vinovatul pentru blocarea Ghiseul.ro va fi tras la răspundere. Dar numai după ce se întoarce din concediu!

„În municipiul Târgu Secuiesc nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani, în fiecare an fiind aplicate doar creșterile prevăzute de lege pentru anumite categorii. De mai bine de zece ani, în cazul imobilelor deținute de persoane fizice, impozitul a fost menținut la nivelul minim permis de lege, iar acest lucru va continua în 2026, chiar dacă aceasta va însemna o creștere, deoarece Guvernul a majorat pragul minim”, se arată într-un comunicat al primăriei.

În ceea ce privește autoturismele, autoritățile locale din Târgu Secuiesc precizează că impactul noilor reguli fiscale va varia în funcție de caracteristicile fiecărui vehicul. Proprietarii de mașini hibride și electrice vor achita impozite simbolice, în timp ce deținătorii de autoturisme mai vechi ar putea suporta creșteri consistente.

„Se va aplica principiul «poluatorul plătește»: cu cât mașina este mai veche, cu atât proprietarul va trebui să achite un impozit mai mare. Noua metodă de calcul elaborată de Guvern ia în considerare nu doar capacitatea cilindrică, ci și norma de poluare, motiv pentru care vor exista, în unele cazuri, modificări semnificative ale impozitului auto”, au precizat autoritățile locale.

Contextul noilor reguli fiscale aplicabile din 2026

Deciziile luate la nivel local sunt anunțate în condițiile în care, de la 1 ianuarie 2026, au intrat în vigoare noile taxe și impozite adoptate de Guvern. Acestea prevăd majorări substanțiale atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii. Potrivit celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale, impozitele pe locuințe și terenuri pot ajunge la valori de până la trei ori mai mari.

Totodată, impozitul auto a fost majorat și se va aplica inclusiv vehiculelor full-electrice, care până acum beneficiau de scutire. Introducerea normei de poluare ca element de calcul va determina diferențe între județe, în funcție de hotărârile adoptate de consiliile locale.

Autoritățile reamintesc că, și în anul 2026, contribuabilii care achită integral taxele și impozitele locale până la data de 31 martie vor beneficia de o reducere de 10%.

Ipocrizia reziștilor: USR îl atacă pe Bolojan pentru noile taxe