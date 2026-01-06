Lider USR: „Avem taxe mari și pe muncă și pe proprietate. E bine așa?”

„Clasa politică repetă în continuu la televizor: „Taxele pe proprietate trebuiau crescute pentru că erau mici. Ce uită să spună este că taxele pe muncă sunt foarte mari. Și nu doar foarte mari, ci cele mai mari din UE pe salariile mici.", spune Claudiu Năsui.

Liderul USR, partener de guvernare al premierului sărăciei, recunoaște că românii, deși muncesc mult, sunt mult prea săraci și împovărați de taxe.

„Înainte aveam taxe mari pe muncă și mici pe proprietate. Acum avem taxe mari și pe muncă și pe proprietate. Este asta mai bine?", mai spune rezistul care pare că a uitat că partidul său face parte din guvernul care a luat aceste măsuri împotriva poporului.