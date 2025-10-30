Potrivit acestuia, măsura nu a adus statului mai mulți bani în termeni reali decât în anul precedent. „Taxe mai mari, încasări mai mici. Din păcate, cifrele oficiale pe luna septembrie arată ce v-am spus de luni de zile. Creşterea TVA-ului a adus mai puţini bani la stat, în termeni reali, decât anul trecut. Creşterea încasărilor din TVA este 7,7%, inflaţia de 10%. Asta se întâmplă din cauza la ce se numeşte în economie Curba Laffer. O lecţie grea de economie pe care o învaţă Guvernul pe seama populaţiei. Creşterea taxelor a fost o greşeală fatală a Guvernului Bolojan. A ales calea uşoară pentru Guvern, dar dezastruoasă pentru români”, a scris Năsui pe Facebook.

Impactul taxelor asupra economiei

Năsui explică faptul că majorarea taxelor nu generează automat mai multe venituri la buget și poate avea efecte negative asupra activității economice. „Guvernul crede că, dacă creşte taxele, cresc încasările. Adevărul nu este acesta. Economia nu funcţionează ca o regulă de trei simplă. Dacă dublezi o taxă, nu se dublează automat încasările din ea. Dimpotrivă, peste un anumit nivel s-ar putea să se înjumătăţească. Taxele mari descurajează activitatea economică, încurajează evaziunea şi sărăcesc populaţia.”

Efectele taxelor mari asupra contribuabililor

Deputatul USR detaliază modul în care taxele mari afectează românii și întreprinderile: „La un anumit nivel de taxare devine nerentabil să munceşti (la alb) şi rentabil să rişti să faci evaziune. Astfel încât statul ajunge să colecteze mai puţin cu taxe mari decât o făcea cu taxe mici. Şi dacă ne uităm pe cifre, fix asta vedem. Taxele mărite de Guvernul Bolojan au scăzut consumul, au crescut evaziunea şi au lovit în întreprinderile care încercau să funcţioneze la alb.”

Bolojan, sfidare URIAȘĂ pentru zecile de mii de români ieșiți în stradă, dar și pentru UE. Salariul minim rămâne înghețat – SURSE

Soluții alternative pentru buget

Năsui susține că majorarea taxelor nu era singura soluție și propune tăieri de cheltuieli și reducerea alocărilor discreționare. „Soluţia era să nu mai dea bani în plus la rectificare pentru PNDL/Anghel Saligny, să nu mai dea miliarde pe scheme de afaceri pe banii statului şi să facă tăieri de cheltuieli semnificative la nivel bugetar. Să taie subvenţia pentru partide (care nu a scăzut). Din păcate, niciuna dintre astea nu a avut loc.”

Posibilitatea de a reveni asupra deciziei

Deputatul afirmă că măsurile fiscale mai dure pot fi ajustate, dacă se dorește prevenirea unei crize economice. „Nu e timpul pierdut. Creşterile de taxe încă pot fi reversate. Nu ne obligă nimeni să transformăm o criză bugetară într-una economică. Dar pentru asta e nevoie de puţină înţelegere a economiei şi de curaj”, a concluzionat Claudiu Năsui.

Afacerist controversat, alături de „premierul sărăciei”, la slujba de la Catedrala Neamului. Cum a ajuns Gruia Stoica lângă Ilie Bolojan – VIDEO