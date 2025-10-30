În imaginile difuzate de Realitatea Plus se observă cum Gruia Stoica coboară scările catedralei, pe covorul roșu, iar în spate, la mică distanță, se află premierul Ilie Bolojan.

Potrivit jurnaliștilor, Gruia Stoica este cunoscut ca milionarul din domeniul transporturilor care ar sponsoriza oameni din structurile puterii în schimbul unor beneficii. Pe de altă parte, asocierea cu Ilie Bolojan poate părea surprinzătoare, în condițiile în care șeful Guvernului se laudă cu măsuri dure de reducere a pierderilor statului, iar companiile lui Stoica înregistrează datorii semnificative.

Companiile lui Gruia Stoica, datoare vândute la ”fiica” CFR Marfă și GFR