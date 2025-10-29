Surse din guvern susțin că la întâlnirea sindicatelor cu premierul Bolojan s-a decis amânarea unei decizii privind salariul minim până la finalul lunii noiembrie, dar, de principiu, Guvernul și patronatele sunt pentru înghețarea acestuia la nivelul din 2025 și de-a lungul întregului an viitor.

Pentru contingentul de lucrători străini, partea patronală a cerut 150.000 lucrători în 2026, în timp ce sindicatele au susținut că și 50.000 este o cotă mare. Principala temere a sindicatelor este că, prin mărirea numărului de angajați străini, cărora li s-ar oferi condiții salariale mai modeste, s-ar pune presiune pe angajații autohtoni, arată Realitatea Plus.

În aceste condiții, premierul Bolojan a promis o variantă de compromis de 90.000, în timp ce propunerea Ministerului Muncii a fost ca acest contingent să scadă la 75.000.