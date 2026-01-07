Parlamentarul afirmă că, în ritmul actual, datoria UE ar putea depăși 1.050 de miliarde de dolari până în 2027, într-un context în care costurile energetice cresc, iar bugetul european este în continuă extindere. Peiu argumentează că Uniunea nu poate susține singură un efort financiar de zeci de miliarde anual pentru Kiev. El citează estimările premierului ungar Viktor Orban:

Lider AUR, semnal de alarmă despre datoria UE, în contextul ajutorului pentru Ucraina

„Viktor Orban susține că Ucraina are nevoie de 800 de miliarde de dolari pentru supraviețuire în următorii 10 ani. Adică 80 de miliarde de dolari/an. Poate UE sa susțină (aproape) singură acest sprijin? Până astăzi, din UE au ajuns în Ucraina puțin peste 200 de miliarde de dolari, din care 80 de miliarde direct din bugetul UE și alte 60 de miliarde de dolari sprijin militar. Asta înseamnă că UE, împreună cu statele membre, au dat cam câte 50 de miliarde de dolari pentru fiecare din cei 4 ani de război”, a declarat politicianul din AUR.

El amintește că, doar pentru anii 2026 și 2027, Uniunea Europeană va împrumuta Ucrainei 90 de miliarde de euro, aproximativ 107 miliarde de dolari: „De unde va lua UE acești bani și cine îi va gestiona?”

Potrivit explicațiilor sale, finanțarea ar urma să provină din trei surse: emiterea de obligațiuni, creșterea contribuțiilor statelor membre și, într-o proporție foarte mică, din profiturile generate de activele rusești înghețate. Peiu atrage atenția că bugetul anual al UE este de aproximativ 200 de miliarde de dolari, iar pentru a acoperi cheltuielile actuale, Uniunea deja s-a împrumutat masiv.

„Pentru a cheltui ce cheltuie astăzi, UE s-a împrumutat și va ajunge în 2027 la o datorie de peste 1050 miliarde de dolari! Cu o dobândă medie cam de 3% pe an la euro! Asta, în același timp în care în UE s-a triplat prețul electricității și gazelor.”

„Cine va cheltui toți acești bani? Comisia în frunte cu Ursula von der Leyen”

El mai susține că, pentru perioada 2028–2034, Comisia Europeană intenționează să propună un buget de aproape 2.000 de miliarde de euro, dublu față de actualul cadru financiar multianual. În final, Peiu critică modul în care ar urma să fie gestionați banii și lipsa unor condiționalități clare pentru Ucraina:

„Ei bine, cine va cheltui toți acești bani, inclusiv banii acordați Ucrainei (care nu sunt incluși azi în niciun buget)? Comisia în frunte cu Ursula von der Leyen! Cu alte cuvinte: orice finanțare pentru Ucraina înseamnă cel puțin suplimentarea bugetelor actuale cu un sfert (adică 50 de miliarde de doari/an), dacă nu chiar cu o treime (80 de miliarde de dolari/ an). Și Ursula von der Leyen, cea care a cumpărat de șase ori mai multe doze de vaccin decât populația UE, va cheltui toți acesti bani! Fără nicio conditionalitate impusă Kievului. Nici pentru respectarea drepturilor minorităților naționale, nici pentru respectarea drepturilor religioase, nici pentru reducerea corupției”, a mai subliniat politicianul.