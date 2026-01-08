De-a lungul timpului, Nicușor Dan a dat impresia că Franța și România nu doar că sunt aliate, dar între cei doi președinți este o adevărată prietenie. Întregul scenariu a fost demontat însă odată cu vizita sa la Paris, la Coaliția de Voință. Nicușor Dan a așteptat mai mult de 17 ore ca pista de unde urma să decoleze avionul Spartan să fie curățată de personalul francez.

„E o situație neobișnuită pentru Franța, de obicei aici nu ninge. A nins, trebuie să fie curățată pista. Nu avem comunicații înăuntru”, a declarat Nicușor Dan.



De partea cealaltă, când Emmanuel Macron a rămas blocat în trafic la New York, l-a sunat imediat pe Donald Trump iar situația s-a remediat în scurt timp.

"Ce faci? Ghici ce? Aștept în stradă pentru că totul este blocat din cauza ta!", i-a spus Macron lui Trump, într-o convorbire telefonică purtată în timp ce era blocat în trafic.



Între timp, Nicușor Dan a ajuns la București. Însă nici până acum Emmanuel Macron nu a ieșit cu o reacție publică.



Nici Nicușor Dan nu a pomenit nimic de blocajul de pe aeroportul din Paris. A postat doar câteva fotografii cu avioanele F18 elvețiene care l-au escortat deasupra Alpilor.