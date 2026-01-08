Cezar Osiceanu: Există diverse grupuri de interese, pentru că atunci când se vinde un avion, se vinde... e o sumă mare în joc, în sistemul acesta.

Anca Alexandrescu: Poate trebuie să luăm din Franța niște avioane.

Cezar Osiceanu: Exact, și atunci avem nevoie de o... o decizie înțeleaptă. Dacă noi vom lua Falcon-uri și mai știu eu ce alte avioane mai mici, vom avea aceleași probleme pentru că un astfel de avion, ca să poată să fie rentabil, el trebuie să zboare, să producă și bani.

În momentul de față este această luptă între echipele care fac parte din, cum i s-a fost denumită, 'monstruoasa coaliție', care vor decide cine, ce, cum și ce avion va fi luat.

În la nivelul Europei trebuie să ținem cont de un lucru: că Franța a impus scoaterea avioanelor Boeing în flotele naționale ale marilor operatori. KLM, de exemplu, începând cu acest an, va elimina marea majoritate a avioanelor Boeing 737.

Și, în rest, numai noi am mai rămas - câteva companii mici în Europa Centrală și de Est care mai folosesc avioanele Boeing. Dar este posibil ca noua echipă de la Boeing, împreună cu Trump, să readucă un pic spiritul de echilibru în ceea ce privește avioanele.