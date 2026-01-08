Mai mult, există informații potrivit cărora avionul ar fi avut inclusiv probleme tehnice.

Jurnaliștii Realitatea Plus au solicitat explicații de la Ministerul Apărării, însă nici până acum ministerul condus de „rezistul” Miruță nu a oferit un răspuns legat de aceste aspecte, care ar putea reprezenta o problemă de securitate națională.

Este o situație fără precedent care a stârnit numeroase controverse, după ce președintele Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul privat din Paris mai bine de 17 ore. Mai mult decât atât, spunea șeful statului că aeronava nu avea acces la comunicații pe timpul deplasării, astfel, timp de 4 ore, cât a durat zborul, nu a putut primi niciun fel de informații legate de situația din țară.

Aeronava militară C-27J Spartan, cu care a zburat delegația română, nu ar fi putut decola din cauza vremii severe și a condițiilor meteo nefavorabile, atât din Paris, cât și din România. Conform surselor Realitatea Plus, s-ar fi luat în calcul defecțiuni tehnice ale avionului.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, nu a dat nici până acum niciun fel de explicații legate de acest lucru, deși situația ridică probleme serioase de organizare, responsabilitate și chiar securitate națională.

Specialiștii spun, de asemenea, că această situație afectează grav imaginea României în plan extern și poate fi catalogată ca fiind una penibilă.