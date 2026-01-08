Întâlnirea a avut loc „departe de România și de SUA”, într-un loc unde, potrivit lui Bogdan, „Orientul întâlnește Occidentul”.

Întâlnirea, programată inițial să dureze zece minute, s-a prelungit la peste o oră și jumătate. Rabinul Pinto a oferit o binecuvântare specială pentru România și pentru Europa, „o rugăciune pentru pace, unitate și protecție divină”, într-un context global marcat de tensiuni și incertitudine.

„Într-o lume a conflictelor, noi, oamenii păcii, ne-am întâlnit”, a scris Rareș Bogdan, descriind momentul drept „o clipă de armonie și înțelegere” între două tradiții spirituale — cea creștină și cea iudaică. Politicianul a declarat că discuțiile cu Rabbi Pinto au vizat teme precum credința, valoarea binelui, responsabilitatea umană și construirea de punți între oameni și comunități.

Rareș Bogdan a adăugat că următoarea întâlnire dintre cei doi urmează să aibă loc la New York, în luna februarie, acolo unde Rabbi Pinto își desfășoară activitatea spirituală cea mai mare parte a anului.

„Intr-o lume a conflictelor, noi, oamenii păcii, ne-am întâlnit. Întâlnirea mea cu Rabbi Yoshiyahu Pinto , sosit din New York și pe care am avut bucuria să îl întâlnesc departe de România și de SUA, a fost un moment care mi-a atins sufletul.

Într-un loc unde Orientul intalneste cu Occidentul, am avut privilegiul ca un reprezentant al Europei creștine să stea față în față cu un mare Rabbi, unul dintre cei mai respectați în Statele Unite ale Americii și în Midlle East, într-un dialog al respectului, al păcii, al înțelepciunii și al încercării de a găsi soluții comune la problematica universală a noilor provocări pentru civilizația iudeo creștină.

Am vorbit despre credință, despre valoarea binelui și despre responsabilitatea noastră de a construi punți între oameni și comunități. Prezența sa caldă, profundă, mi-a reamintit că spiritualitatea nu are granițe și că sufletele se întâlnesc întotdeauna acolo unde există voință pentru înțelegere și pace.

Îi mulțumesc pentru călătoria sa, pentru binecuvântare și pentru puterea cuvintelor sale, precum și deschiderea arătată. A fost un moment deosebit, o clipă de armonie între două tradiții care, împreună, caută binele omului în Europa, Statele Unite ale Americii si în lumea largă a noilor provocări.

Am stabilit ca următoarea noastră întâlnire să se desfășoare la New York, acolo unde Rabbi Pinto caută să ofere bucuria înțelepciunii și al luminii credintei în majoritatea timpului din anii pe care îi trăim cu ajutorul Bunului Dumnezeu.

O întâlnire care trebuia să dureze 10 minute a durat mai bine de 1h și jumătate. Rabi Pinto, cu spiritul său cald și lumina pe care o poartă, a oferit o binecuvântare specială pentru România și pentru Europa, o rugăciune pentru pace, unitate și protecție divină, în vremuri în care lumea întreaga are nevoie de echilibru și speranță.

Îi mulțumesc pentru cuvintele sale, pentru deschiderea inimii și pentru darul acestei întâlniri.

A fost un moment rar, o clipă de armonie și de înțelegere între două tradiții care, împreună, pot aduce lumină acolo unde este nevoie. Oamenii păcii știu să își vorbească. Dialogul păcii se poartă oriunde, trebuie doar oamenii ca noi să se întâlnească. Următoarea întâlnire, New York, februarie.”, a scris Rareș Bogdan pe pagina de Facebook.

Cine este rabinul Yoshiyahu Pinto

Rabinul Yoshiyahu Yosef Pinto este un rabin ortodox israelian-moroccan, născut pe 27 septembrie 1973 în Ashdod, Israel, cunoscut ca lider spiritual cabalist cu o influență globală.

El conduce organizația Mosdot Shuva Israel, care include yeshivot (școli talmudice) în Israel, SUA (New York, Los Angeles, Miami) și Maroc, oferind educație religioasă, mese pentru mii de persoane și programe caritabile.

De asemenea, Yoshiyahu Yosef Pinto este cel mai apropiat rabin de președintele american Donald Trump și Casa Albă.

Rabinul s-a mai întâlnit în trecut cu rapperii Young Thug, LeBron James, care a plătit 100.000 USD pentru o ședință privată de ghidare spirituală, Kanye West (Ye), în noiembrie 2025, la New York, Ye i-a cerut iertare pentru comentarii antisemite, descriind întâlnirea ca un pas spre „reconcilere și pace”, dar și premierul Israelului Beniamin Netanyahu.

Pinto provine dintr-o dinastie rabinică marocană și a studiat în yeshivot ashkenazi și hasidice, fiind influențat de cabala și hasidismul Satmar.

El este descris ca un „guru” sau „rebbe hasidic” care atrage celebrități, oameni de afaceri și politicieni, inclusiv din Israel și SUA, oferind consultanță spirituală și economică.

În 2019, a fost numit Mare Rabin al Marocului de către regele Mohammed VI, supraveghind viața religioasă a comunității evreiești și kashrut-ul.