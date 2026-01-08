Întâlnirea a avut loc „departe de România și de SUA”, într-un loc unde, potrivit lui Bogdan, „Orientul întâlnește Occidentul”.
Întâlnirea, programată inițial să dureze zece minute, s-a prelungit la peste o oră și jumătate. Rabinul Pinto a oferit o binecuvântare specială pentru România și pentru Europa, „o rugăciune pentru pace, unitate și protecție divină”, într-un context global marcat de tensiuni și incertitudine.
„Într-o lume a conflictelor, noi, oamenii păcii, ne-am întâlnit”, a scris Rareș Bogdan, descriind momentul drept „o clipă de armonie și înțelegere” între două tradiții spirituale — cea creștină și cea iudaică. Politicianul a declarat că discuțiile cu Rabbi Pinto au vizat teme precum credința, valoarea binelui, responsabilitatea umană și construirea de punți între oameni și comunități.
Rareș Bogdan a adăugat că următoarea întâlnire dintre cei doi urmează să aibă loc la New York, în luna februarie, acolo unde Rabbi Pinto își desfășoară activitatea spirituală cea mai mare parte a anului.
Cine este rabinul Yoshiyahu Pinto
Rabinul Yoshiyahu Yosef Pinto este un rabin ortodox israelian-moroccan, născut pe 27 septembrie 1973 în Ashdod, Israel, cunoscut ca lider spiritual cabalist cu o influență globală.
El conduce organizația Mosdot Shuva Israel, care include yeshivot (școli talmudice) în Israel, SUA (New York, Los Angeles, Miami) și Maroc, oferind educație religioasă, mese pentru mii de persoane și programe caritabile.
De asemenea, Yoshiyahu Yosef Pinto este cel mai apropiat rabin de președintele american Donald Trump și Casa Albă.
Rabinul s-a mai întâlnit în trecut cu rapperii Young Thug, LeBron James, care a plătit 100.000 USD pentru o ședință privată de ghidare spirituală, Kanye West (Ye), în noiembrie 2025, la New York, Ye i-a cerut iertare pentru comentarii antisemite, descriind întâlnirea ca un pas spre „reconcilere și pace”, dar și premierul Israelului Beniamin Netanyahu.
Pinto provine dintr-o dinastie rabinică marocană și a studiat în yeshivot ashkenazi și hasidice, fiind influențat de cabala și hasidismul Satmar.
El este descris ca un „guru” sau „rebbe hasidic” care atrage celebrități, oameni de afaceri și politicieni, inclusiv din Israel și SUA, oferind consultanță spirituală și economică.
În 2019, a fost numit Mare Rabin al Marocului de către regele Mohammed VI, supraveghind viața religioasă a comunității evreiești și kashrut-ul.