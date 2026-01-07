În acest context, jurnalista Anca Alexandrescu a lansat o serie de acuzații dure, susținând că situația de la Paris nu este un accident izolat, ci rezultatul direct al refuzului deliberat de a avea o aeronavă oficială a statului. Potrivit realizatoarei emisiunii „Culisele Statului Paralel”, episodul avionului înzăpezit a devenit pretextul perfect pentru un nou exercițiu de imagine, în timp ce problemele reale - costurile, incoerența și poziționarea României pe plan extern - rămân nerezolvate.

„De foarte mulți ani de zile ar fi trebuit să existe un avion oficial al României, care să fie atât pentru președintele României, cât și pentru premier și pentru membrii guvernului, am fi evitat niște cheltuieli uriașe făcute de Klaus Iohannis atâția ani de zile și de alți oficiali români, dar lucrul acesta nu s-a dorit tocmai din cauza acestui populism dezănțat pe care îl practică și astăzi Nicușor Dan. Iată că se dovedește că după ce s-a lăudat chiar în urmă cu două zile că a făcut economia de 30 de milioane, vine și spune că este nevoie de o aeronavă oficială.

Acum, în legătură cu avionul acesta: nu numai acest avion nu a putut să decoleze, sunt sute de curse anulate în toată Europa astăzi, m-am uitat în mod special, am văzut și în Olanda, și în multe alte țări, sute de zboruri care au fost anulate din cauza vremii. Avioanele astea sunt foarte bune, și eu am zburat cu ele, și când a fost Victor Ponta premier, a fost împreună cu presa, din ce-mi aduc aminte, cred că în Turcia la un moment dat, în vizită oficială, și Viorica Dăncilă la Chișinău.

Problema nu este cu avioanele, problema este cu această gândire păguboasă a acestor politicieni care, de fapt, cu acest populism dezănțat, ei spun că fac economii, dar până la urmă cheltuielile pe care statul român le-a făcut cu aceste curse speciale sau cu avioanele închiriate au fost mult mai mari și mai costisitoare decât dacă am fi cumpărat un avion.

Acum, situația asta ar fi putut fi foarte ușor rezolvată, așa cum Guvernul României a pus la dispoziția românilor care au rămas blocați din diverse motive în alte țări curse speciale de la Tarom, așa s-ar fi întâmplat și acum. Este doar un circ pentru a-l victimiza pe Nicușor Dan și a-l arăta cât este de modest el. Este o problemă falsă.

Pe mine mă interesează altceva. În condițiile în care lumea se schimbă, noua ordine mondială se reașază, în condițiile în care România este între scaune, l-ați văzut ieri pe Nicușor Dan ca un milog, atât la fotografia de grup, cât și după aceea, nimeni nu l-a băgat în seamă, o imagine îngrozitoare. Chiar și aceste imagini de pe pistă, în ninsoare, în fața avionului, nu fac altceva decât să contribuie la această imagine dezolantă a României, făcută chiar cu mâna consilierilor lui și a celor care sunt în spate, care încă îi păcălesc pe niște milioane de români arătând un Nicușor Dan modest, o familie simplă care nu are niciun fel de pretenții. O să vedeți că și Nicușor Dan va face la fel ca toți ceilalți dinainte, pentru că în spatele lui sunt aceiași care au fost și înainte.

În timp ce în lume însă se întâmplă schimbări și sunt reașezări economice, în primul rând, noi, stând pe niște resurse foarte importante care sunt în buzunarul celor de la Viena, când ar fi putut acum, odată cu expirarea licențelor, să se reîntoarcă la România, în aceste momente domnul Nicușor Dan ce credeți că are ca preocupare? Să înființeze la Palatul Cotroceni un nou departament care să se ocupe de fake news și de dezinformare. Eu sper că dacă face acest departament, să înceapă cu el și cu echipa sa de campanie și cu cei care l-au susținut, care au mințit românii la alegerile din mai că nu va crește TVA și nu va crește nicio taxă, că dacă ies suveraniștii va fi inflație, criză. Iată că au venit ei la guvernare și exact asta se întâmplă. Sper cu ei să înceapă.

Este râsul lumii ce se întâmplă, din păcate, și o să vă arăt în seara asta că la pro-europeni este posibil orice, este posibil ca chiar consilierii domnului Nicușor Dan, un domn avocat, să aibă datorii uriașe la ANAF și la Uniunea Barourilor și să fie bine mersi, să nu îl deranjeze nimeni. Un alt consilier al domnului Nicușor Dan, un politician de la PMP, un apropiat al lui Traian Băsescu, să beneficieze de prescripție și să păcălească statul român cu 1,7 milioane de lei și vreau să-ți spun că am aflat și ce a recomandat-o pe noua șefă de la Casa de Asigurări București, este o soroșistă 100%, o femeie care a stat alături de Monica Macovei, dar cel mai tare lucru care o califică pe doamna este faptul că este o anti-Trump-istă care s-a manifestat chiar și aceste zile, pe față, și eu sper ca toate lucrurile acestea să se vadă. Eu nu mă aștept să intervină americanii, am spus foarte clar care e poziția mea în legătură cu acest lucru, dar eu sper ca noi, ca popor, să reușim să rezolvăm aceste probleme, să nu așteptăm să vină americanii să le rezolve.

Asta este criteriul principal pe care sunt aduși: să fie în legătură cu soroșiștii și să fie anti-americani, anti-Trump, despre asta este vorba. Văd că e un lucru care îi califică pentru anumite poziții publice. Dar doamna asta de la Casa de Asigurări București să știți că la un moment dat, când ea lucra la Arad și când era directoare administrativă la spitalul din Arad, fugeau pacienții în Ungaria, de serviciile bune care erau acolo, dar cel mai tare este că doamna, atunci când Iohannis era președinte, a cerut pază de la SPP.

Muriți de râs, o să vedeți diseară despre ce e vorba. Sunt niște lucruri extrem de urâte pentru imaginea României, din păcate, ăștia sunt oamenii pe care îi promovează Nicușor Dan, useriștii și Bolojan, pentru că, așa cum am spus, Bolojan este șeful useriștilor. Pe larg, diseară o să arătăm mai multe lucruri”, aspus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu, critici nemiloase: „Când oamenii sunt disperați pentru taxele și impozitele cu care sunt sfâșiați, Nicușor Dan face bășcălie cu presa îngenuncheată în fața lui”