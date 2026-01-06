Norvegia a renunțat treptat la modelul cazărilor colective în hoteluri, orientându-se spre soluții care încurajează autonomia refugiaților. În același timp, regulile privind protecția colectivă au devenit mai stricte pentru persoanele venite din zone considerate relativ sigure, ceea ce a dus la o evaluare individuală a situațiilor.

În toamna anului trecut, lunile septembrie și octombrie au adus un nou val de sosiri, fenomen explicat atât prin factori sezonieri, cât și prin schimbările privind ieșirea din Ucraina pentru bărbații între 18 și 22 de ani.

Domeniile unde ucrainenii sunt cel mai căutați

Țara nordică se confruntă de ani buni cu lipsă de personal în anumite sectoare, iar refugiații ucraineni acoperă o parte importantă din aceste goluri. Cele mai mari nevoi se regăsesc în:

hoteluri și restaurante

logistică și depozite

construcții

îngrijirea persoanelor

sistemul medical, în special personal auxiliar

Reprezentanții comunităților locale și ai agențiilor de ocupare a forței de muncă observă că ucrainenii se adaptează repede cerințelor pieței, mai ales atunci când au acces la cursuri de limbă.

Cursuri de limbă organizate direct în comunități

Programele de învățare a limbii norvegiene sunt desfășurate chiar în localitățile unde sunt găzduiți refugiații, ceea ce simplifică procesul de integrare profesională și socială. Participarea la aceste cursuri este considerată un element-cheie în obținerea unui loc de muncă stabil.

Un model social orientat spre autonomie

Norvegia pune accent pe integrarea rapidă și pe capacitatea refugiaților de a deveni independenți financiar. În acest context, autoritățile locale au fost informate să se pregătească pentru primirea unui număr semnificativ de persoane și să dezvolte programe care să faciliteze accesul la muncă.

Din toamna anului 2025, regulile privind protecția colectivă au fost înăsprite pentru ucrainenii proveniți din șase regiuni considerate relativ sigure — Liov, Volînia, Transcarpatia, Ivano-Frankivsk, Ternopil și Rivne — aceștia fiind evaluați individual.

Peste 4,3 milioane de ucraineni în Uniunea Europeană

De la începutul conflictului, peste 4,3 milioane de cetățeni ucraineni au ajuns în statele Uniunii Europene. Germania găzduiește cea mai mare comunitate, cu peste 1,2 milioane de persoane. Majoritatea beneficiază de protecție temporară, care le permite acces la muncă, servicii sociale și îngrijire medicală, fără proceduri de azil.

Acest regim special este valabil până în martie 2027, iar ulterior persoanele eligibile vor putea solicita permise de rezidență pentru angajare, studii sau motive familiale.

