UPDATE 7:20 - Un colonel de top al lui Putin a murit în Ucraina

Ofițerul rus de rang înalt a murit după ce s‑a ciocnit cu un camion care transporta propriii săi soldați.

Colonelul Erik Selimov, comandantul Brigăzii 136 Motorizate a Rusiei, a murit în regiunea ocupată Luhansk. Trei alți soldați ruși au murit în accident, iar doi sunt în stare critică.

UPDATE 7:00 - Dronele ucrainene au lansat atacuri în mai multe regiuni rusești în noaptea de 6 ianuarie

Explozii și incendii fiind raportate în mai multe locații, potrivit canalelor rusești de pe Telegram.

La Tver, autoritățile regionale au declarat că un fragment de dronă a lovit un bloc cu mai multe etaje din centrul orașului în timpul atacului, ucigând o persoană, rănind alte două și provocând un incendiu.

În jurul orei 3:00, ora locală, imagini apărute pe rețelele sociale au arătat o lumină puternică deasupra orașului Usman, unde dronele ar fi lovit o rafinărie de petrol, declanșând un incendiu.

Explozii au fost raportate și la Sterlitamak, deși ținta de acolo rămâne neclară.

Autoritățile ruse nu au confirmat oficial amploarea sau țintele atacurilor.

Ucraina și‑a intensificat campania de lovituri asupra instalațiilor petroliere din interiorul Rusiei și din teritoriile ocupate de Rusia pe parcursul anului 2025, bazându‑se în principal pe drone dezvoltate intern.