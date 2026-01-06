Witkoff a făcut aceste declarații în cadrul reuniunii care a reunit lideri din aproximativ 35 de țări, inclusiv România, cu scopul de a finaliza garanțiile de securitate pentru Ucraina în eventualitatea unui acord de pace, arată sursa citată.

Acest lucru s-a întâmplat în contextul în care Regatul Unit, Franța și Ucraina au semnat o declarație comună de intenție pentru a confirma detaliile unei așa-numite „Forțe Multinaționale” postbelice, menită să protejeze orice posibil acord de pace.

Aceasta va oferi „măsuri de reasigurare în aer, pe mare și pe uscat”, precum și sprijin pentru regenerarea armatei ucrainene.

De asemenea, se înțelege că Marea Britanie și Franța vor înființa „hub-uri militare” în Ucraina pentru a facilita desfășurarea trupelor și pentru a construi facilități protejate destinate armamentului și echipamentelor militare.

Moscova a respins anterior prezența trupelor NATO sau a celor asociate „Coaliției de Voință” în Ucraina, inclusiv ca parte a unui mecanism de garanții de securitate, avertizând că ar considera orice trupe europene drept „ținte legitime”.

Washingtonul a promis, de asemenea, că va conduce o operațiune de monitorizare de înaltă tehnologie a liniei de încetare a focului stabilite în orice potențial acord între Rusia și Ucraina, pentru a stabili responsabilitatea în cazul unor eventuale încălcări.