Primul cod galben vizează precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, cu depuneri de polei și intensificări ale vântului. Al doilea cod galben este emis pentru centrul, sudul și estul Transilvaniei, precum și pentru Moldova, unde precipitațiile mixte vor favoriza local formarea poleiului.

Șefa ANM anunță care sunt zonele din România în care vremea continuă să facă ravagii

În zona de munte, spune șefa ANM, se așteaptă ninsori consistente, cu un strat de zăpadă estimat între 20 și 50 de centimetri. În zonele mai joase de relief, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 15–30 de centimetri. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50–70 km pe oră, iar la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele pot ajunge la 70–85 km pe oră. Ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea va scădea semnificativ.

„Din punct de vedere termic, astăzi temperaturile vor fi mai ridicate față de ziua precedentă, cu maxime care pot ajunge la 14 grade, izolat chiar peste 15 grade în sud-estul țării și pe litoral. În restul teritoriului, valorile vor fi în scădere, iar maximele zilei nu vor depăși 4 grade Celsius. De mâine, vremea se va răci accentuat și va deveni geroasă, mai ales în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase. În vestul, centrul și nordul țării, maximele diurne se vor situa între minus 5 și minus 7 grade. Noaptea de joi spre vineri va fi deosebit de rece, cu minime cuprinse între minus 15 și minus 10 grade în depresiuni, dar și în Banat, Crișana, Maramureș și nordul Moldovei, în timp ce pe litoral temperaturile vor coborî până în jurul valorii de minus un grad”, a anunțat directorul ANM, Elena Mateescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Cum va fi vremea în București în următoarele zile

În Capitală, șefa ANM anunță că temperaturile vor scădea de la o zi la alta. Sunt așteptate perioade cu ploi slabe și intensificări ale vântului de 35–45 km pe oră. Pe timpul nopților și dimineților, temperaturile se vor apropia de zero și vor deveni negative. În noaptea de joi spre vineri, minima ar putea coborî până în jurul valorii de minus 5 grade, posibil mai scăzută în zona periurbană. Asocierea vântului cu temperaturile negative va accentua senzația de frig.

„În Capitală, temperaturile vor scădea de la o zi la alta. Vor mai fi, temporar, perioade cu ploi slabe, iar vântul va avea intensificări cu rafale de 35–45 km pe oră. Pe timpul nopților și al dimineților, valorile termice se vor apropia de zero și vor deveni chiar negative. În noaptea de joi spre vineri, este posibil să se înregistreze o temperatură minimă de aproximativ minus 5 grade, poate chiar mai scăzută în zona periurbană. Asocierea temperaturilor negative cu intensificările vântului va accentua puternic senzația de frig”, a mai anunțat specialistul meteo.