Operațiunea s-a declanșat la câteva ore după ce presa a relatat, pe surse, că Rusia a trimis un submarin pentru a escorta petrolierul și a-i asigura protecție în tentativa de a ieși din blocadă și a putea transporta încărcătura în Rusia.
Mai multe elicoptere și o navă a Gărzii de Coastă participă la ampla operațiune militară de sechestrare a navei, transmit Wall Street Journal și Sky News.
Statele Unite au lansat operațiunea de capturare după o urmărire de mai bine de două săptămâni în Oceanul Atlantic.
O scurtă filmare atribuită Russia Today, realizată aparent de un membru al echipajului de pe petrolier, surprinde câteva nave și elicoptere care patrulează în proximitate. Autenticitatea nu a putut fi verificată.
#BREAKING: First footage of a Russian-flagged Marinera (Bella 1) oil tanker being pursued by a US Coast Guard warship in the North Atlantic.— OSINT Spectator (@osint1117) January 7, 2026
