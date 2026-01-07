Operațiunea s-a declanșat la câteva ore după ce presa a relatat, pe surse, că Rusia a trimis un submarin pentru a escorta petrolierul și a-i asigura protecție în tentativa de a ieși din blocadă și a putea transporta încărcătura în Rusia.

Mai multe elicoptere și o navă a Gărzii de Coastă participă la ampla operațiune militară de sechestrare a navei, transmit Wall Street Journal și Sky News.

Statele Unite au lansat operațiunea de capturare după o urmărire de mai bine de două săptămâni în Oceanul Atlantic.

O scurtă filmare atribuită Russia Today, realizată aparent de un membru al echipajului de pe petrolier, surprinde câteva nave și elicoptere care patrulează în proximitate. Autenticitatea nu a putut fi verificată.