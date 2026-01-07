Potrivit unor informații citate de Forbes, apropiate de staff-ul de la Casa Albă, această „bătaie de joc” ar fi cântărit în decizia finală privind operațiunea care a dus la capturarea liderului venezuelean. Într-un discurs susținut marți, 6 ianuarie, Trump le-a spus republicanilor că Maduro este „un tip violent, care se urcă acolo și încearcă să îmi imite puțin dansul”.

Donald Trump ar fi decis să îl aresteze pe Maduro după ce i-a luat în râs mișcările de dans

Comentariile vin în contextul în care The New York Times a relatat că „dansurile publice constante și alte manifestări de nonșalanță ale lui Maduro din ultimele săptămâni” au fost interpretate de administrația americană drept un semn că avertismentele Washingtonului nu erau luate în serios.

Maduro a dansat în repetate rânduri în timpul aparițiilor sale publice, imitând mișcări asociate cu cele ale lui Donald Trump. În zilele premergătoare capturării sale, după un presupus atac cu drone asupra unei instalații portuare folosite de carteluri, liderul venezuelean a apărut din nou pe scenă dansând și repetând în engleză „no crazy war”, conform The Guardian.

Donald Trump, despre Maduro: „Este un om violent, a ucis milioane de oameni”

Vorbind la Centrul Trump-Kennedy din Washington, președintele american a formulat și acuzații grave la adresa lui Maduro: „Este un om violent, care a ucis milioane de oameni. A torturat, au o cameră de tortură în centrul Caracasului, pe care o închid acum.” De-a lungul timpului, Trump a fost adesea criticat pentru stilul său de a dansa la mitinguri, inclusiv pe melodia „YMCA”, însă susținătorii săi au transformat aceste momente în gesturi de solidaritate, imitându-l la rândul lor.