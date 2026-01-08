Potrivit publicației Minneapolis Star-Tribune, mama victimei, Donna Ganger, a confirmat identitatea acesteia miercuri după-amiază.

„Probabil că a fost îngrozită”, a declarat ea, respingând speculațiile potrivit cărora fiica sa ar fi participat la protestele împotriva ICE.

„Renee era una dintre cele mai bune persoane pe care le-am cunoscut – iubitoare, iertătoare și mereu dispusă să-i ajute pe ceilalți”, a adăugat Ganger.

Renee Good, originară din Colorado Springs, era mamă a trei copii. Ea fusese căsătorită cu comediantul Timothy Macklin, decedat în 2023, cu care avea un băiețel de șase ani. În prezent, copilul și-a fi pierdut ambii părinți.

Incidentul s-a petrecut miercuri, în Minneapolis, în timpul unor proteste față de acțiunile ICE. Agenții federali susțin că femeia ar fi refuzat să se conformeze ordinelor de a părăsi vehiculul, ar fi dat cu spatele și ar fi încercat să fugă, „îndreptând mașina deliberat către ofițeri”. Aceștia au deschis focul, trei gloanțe lovind-o în zona feței.

Martorii oculari contrazic însă versiunea oficială, afirmând că Good și partenera ei filmau protestul în calitate de observatori legali.

Primarul orașului Jacob Frey a reacționat dur, numind explicația autorităților „o minciună” și cerând public agenției ICE „să se care dracului din Minneapolis”.

„Asta e abuz! Oamenii sunt răniți, familiile sunt distruse, iar acum cineva a murit. Pe conștiința voastră este asta”, a declarat Frey într-o conferință de presă.

„Nu vă vrem aici. Motivul declarat pentru prezența voastră în acest oraș este siguranța, însă faceți exact opusul.”

„Locuitori ai orașului Minneapolis, care au contribuit de atâția ani la dezvoltarea orașului nostru, la cultura și economia lui, sunt terorizați — iar acum cineva este mort. Este responsabilitatea voastră — și tot pe voi cade să plecați”, a spus el.

Într-o reacție oficială, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a calificat acțiunile femeii drept „un act de terorism intern”, susținând că agentul ICE „a acționat în legitimă apărare” pentru a-și proteja viața și pe cea a colegilor săi.

În pofida scandalului, secretarul DHS, Kristi Noem, a anunțat că operațiunile ICE continuă în Minnesota.

Investigația privind circumstanțele exacte ale împușcării este în curs de desfășurare.