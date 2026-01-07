Potrivit Poliției Județene Teleorman, CĂPĂȚÎNĂ MARIANA, 44 de ani, și fiul său, CĂPĂȚÎNĂ DAVID-ADRIAN, 5 ani, au plecat voluntar de la domiciliu pe 3 ianuarie și nu s-au mai întors. Sesizarea oficială a fost făcută pe 6 ianuarie.

Semnalmentele persoanelor dispărute:

CĂPĂȚÎNĂ MARIANA: înălțime 1,60 m, aproximativ 60 kg, ochi căprui, față ovală, păr roșcat, ten deschis. La plecare purta pantaloni lungi albaștri, bluzon albastru, vestă crem și ghete maro.

CĂPĂȚÎNĂ DAVID-ADRIAN: înălțime 1 m, aproximativ 30 kg, ochi căprui, față rotundă, păr brunet, ten deschis. La momentul plecării, era îmbrăcat cu pantaloni negri, geacă lungă crem și adidași albi.

Polițiștii au demarat procedurile de căutare și i-au dat pe cei doi în urmărire la nivel național. Autoritățile fac apel la orice persoană care deține informații utile pentru localizarea lor să contacteze imediat serviciul de urgență 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție. De asemenea, informațiile pot fi furnizate la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, la numerele de telefon: 0247/407.276 sau 0247/407.006.

Cetățenii sunt rugați să distribuie informația pentru a sprijini găsirea mamei și a copilului și pentru a-i ajuta să se întoarcă acasă în siguranță.