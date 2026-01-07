Cum s-a produs accidentul?

În cele trei mașini implicate se aflau, în total, nouă persoane. La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului de Pompieri Roman, ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

La sosirea salvatorilor, situația era critică: trei dintre ocupanți rămăseseră blocați în vehiculele avariate. Pompierii au intervenit cu echipamente de descarcerare pentru a extrage victimele — o fetiță de 9 ani și două femei, cu vârste de 40 și 48 de ani. Acestea au fost preluate de echipajele SMURD și SAJ și transportate ulterior la spital.

Alte trei persoane rănite, un adolescent de 16 ani, o femeie de 40 de ani și un bărbat de 45 de ani, au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportate, de asemenea, la unitatea spitalicească pentru investigații suplimentare.

Poliția a demarat cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului. Circulația în zonă a fost temporar îngreunată pe durata intervenției echipajelor de urgență.