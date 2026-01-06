„Se pare că noi, cetățenii, nu avem dreptul să știm nimic. Informațiile despre milioanele de euro care pleacă spre Ucraina rămân la stadiul de zvonuri sau surse, deși, în calitate de contribuabil cu taxele plătite la zi, am cerut explicații oficiale de la Ministerul Apărării. Totul este secretizat. Mai nou, nici datoriile nu mai pot fi eșalonate fără garanții imposibile, în timp ce legi cruciale trec prin asumarea răspunderii Guvernului, ocolind dezbaterea din Parlament.

Comunicarea publică este un haos total: în timp ce unii oficiali sau jurnaliști confirmă plata unor tranșe de zeci de milioane de euro, alții neagă vehement. Această contradicție permanentă arată că sistemul este obosit și lipsit de o direcție clară. Probabil că după 15 ianuarie, când se revine la muncă, vor încerca să mușamalizeze totul sub pretextul unei «erori materiale». Refuză să spună câți bani merg în Ucraina, dar nu au avut nicio reținere în a tăia fondurile de la copiii bolnavi de cancer sau de la bătrâni. Este strigător la cer să ne întrebăm cu cât s-a «îndestulat» bugetul luând de la cei mai vulnerabili, în timp ce noi ne achităm onest taxele, fără să așteptăm termenele limită”, a declarat Laura Vicol la Realitatea Plus.