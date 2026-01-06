Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat dur pe rețelele sociale în urma criticilor privind problemele de termoficare din oraș, explicând că responsabilitatea pentru avariile repetate revine exclusiv Ministerului Energiei, instituție în subordinea căreia se află producătorul Electrocentrale Craiova. Edilul a clarificat distincția dintre producător și distribuitor, subliniind că societatea primăriei, Termo Urban, funcționează optim și este pe profit, în timp ce Electrocentrale se zbate într-o situație critică din cauza lipsei investițiilor în instalațiile vechi de peste jumătate de secol.

Conform primarului, criza actuală a fost agravată de decizia politică de la nivel central. Deși Ministerul Energiei a solicitat în vară un ajutor de 350 de milioane de lei pentru plata datoriilor și efectuarea reparațiilor capitale, premierul Ilie Bolojan s-ar fi opus alocării acestor fonduri. În lipsa banilor, mentenanța s-a făcut doar „din mers” cu angajații proprii, ceea ce a dus la un cerc vicios în care cele două grupuri energetice cedează alternativ, lăsând uneori orașul fără căldură atunci când ambele se defectează simultan. În acest context, Vasilescu i-a numit „eroi” pe salariații care au lucrat neîncetat de sărbători pentru a ține instalațiile în viață.

Pentru a scoate Craiova din această captivitate energetică, primăria a demarat procedurile pentru construirea unei centrale proprii. Edilul a precizat că municipalitatea a achiziționat deja un teren strategic, a depus documentația la Transelectrica și a pregătit licitația, însă procesul este încetinit de birocrația ANAP. Lia Olguța Vasilescu a respins, de asemenea, acuzațiile conform cărora primăria ar fi ratat fonduri europene pentru modernizare, explicând că proiectele prin PNRR erau imposibil de susținut financiar de către o societate aflată în insolvență, care ar fi trebuit să acopere din surse proprii o cofinanțare de aproximativ 200 de milioane de euro.

În final, primarul a subliniat că singurul sprijin concret pe care primăria l-a putut oferi legal, în contextul în care nu este proprietarul centralei, a fost alocarea a 20 de milioane de lei către distribuitorul Termo Urban pentru plata în avans a agentului termic. Această sumă a permis achiziționarea cărbunelui necesar pentru a asigura continuitatea încălzirii în această iarnă, în timp ce căldura este furnizată în prezent la parametrii normali, sub rezerva rezistenței tehnice a grupurilor energetice.