Electrocentrale București a anunțat marți după-amiază finalizarea intervenției tehnice la cazanul de abur nr. 4 din cadrul CET București Sud, echipamentul fiind repus în funcțiune conform procedurilor de siguranță.

Deși incidentul a afectat furnizarea agentului termic în jumătate de oraș, compania a precizat că nu a fost vorba despre o avarie majoră, ci despre o situație gestionată în limitele de siguranță ale unui sistem energetic aflat sub o presiune tehnică extremă.

ELCEN dă vina pe lipsa investițiilor

Reprezentanții ELCEN au ținut să clarifice faptul că orice disfuncționalitate care persistă în anumite zone nu ține de activitatea centralelor, ci de starea precară a rețelei de distribuție operate de Termoenergetica, unde pierderile masive de apă în pământ prin conductele vechi afectează direct consumatorii.

Menținerea în stare de funcționare a echipamentelor de la CET București Sud, care au o vechime de peste 50-60 de ani, este rezultatul eforturilor constante ale specialiștilor, însă sistemul se confruntă cu o subfinanțare cronică. O problemă majoră semnalată de companie este datoria uriașă de aproximativ 1,5 miliarde de lei pe care Termoenergetica o are către ELCEN. Această restanță financiară pune o presiune economică imensă asupra producătorului, blocând capacitatea de a susține mentenanța necesară, investițiile critice și plățile către furnizorii de combustibil.

Dacă nu se investește în modernizare, sistemul va cădea din nou

Lipsa unor investiții majore realizate la timp a lăsat sistemul fără capacități de rezervă care să poată prelua producția în cazul în care un grup energetic devine indisponibil. În contextul acestor întârzieri în programele de modernizare, ELCEN avertizează că riscurile unor incidente tehnice similare nu pot fi eliminate complet atâta timp cât se lucrează cu o infrastructură depășită moral. Concluzia companiei este una fermă: modernizarea centralelor rămâne singura soluție viabilă pentru a asigura stabilitatea termoficării în Capitală și pentru a evita viitoare crize.