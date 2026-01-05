Primăria municipiului Bistrița a primit trei amenzi contravenționale, fiecare corespunzând la 21 de puncte amendă. Acestea au fost aplicate în zilele de 2, 3 și 4 ianuarie. Valoarea unui punct de amendă este de 202,5 lei, ceea ce duce totalul sancțiunilor la 12.757,5 lei.

Precizările poliției

Reprezentanții IPJ Bistrița au transmis că „până la acest moment, poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei municipiului Bistriţa au aplicat trei sancţiuni contravenţionale administratorului drumului, de 21 de puncte amendă fiecare, pentru neîndeplinirea obligaţiilor de menţinere a viabilităţii străzilor”.

Urmează două zile de coșmar meteo. Ninsori și vânt puternic anunțate de ANM

Măsurile anunțate pentru intervențiile de iarnă

Primarul municipiului a comunicat că luni dimineață a fost convocat Comandamentul de iarnă, pentru stabilirea intervențiilor necesare în ceea ce privește deszăpezirea și combaterea poleiului. „Am analizat situaţia din teren şi am stabilit intervenţiile pentru deszăpezire şi combaterea poleiului, cu prioritate pe arterele principale, străzile secundare şi trotuare”, a transmis edilul.

Intervențiile realizate în ultimele zile

Administrația locală a acționat cu utilaje, clorură de calciu și material antiderapant pe străzile principale și pe aleile dintre blocuri. În același timp, voluntarii SVSU au sprijinit deszăpezirea căilor de acces către lăcașurile de cult, Spitalul Județean, Serviciul de Ambulanță și alte zone intens circulate.

Emil Boc, show cu lopata în fața Primăriei Cluj-Napoca. Le cere cetățenilor să iasă la zăpadă, deși orașul are utilaje plătite din banii lor - VIDEO