Protest la Salcea după creșterea impozitelor. Oamenii au venit să plătească mai devreme ca să beneficieze de bonificație, dar au rămas șocați de noile sume - VIDEO

În orașul Salcea, zeci de locuitori s-au adunat pentru a protesta după ce au descoperit că impozitele au crescut considerabil. Mulți dintre ei veniseră special să achite taxele mai devreme, pentru a beneficia de bonificația de 10%, însă au avut parte de o surpriză neplăcută când au văzut noile valori.

Oamenii spun că sumele stabilite pentru acest an sunt împovărătoare. Mai mulți locuitori au afirmat că impozitele au fost mărite chiar și de trei ori, iar aceste cote îi aduce la sapă de lemn.

Pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri în care se văd localnicii adunați în fața instituției, strigându-și nemulțumirea. Oamenii cer explicații și spun că nu se așteptau la asemenea creșteri, mai ales că au venit să plătească în avans tocmai pentru a reduce costurile.

