Oamenii spun că sumele stabilite pentru acest an sunt împovărătoare. Mai mulți locuitori au afirmat că impozitele au fost mărite chiar și de trei ori, iar aceste cote îi aduce la sapă de lemn.

Pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri în care se văd localnicii adunați în fața instituției, strigându-și nemulțumirea. Oamenii cer explicații și spun că nu se așteptau la asemenea creșteri, mai ales că au venit să plătească în avans tocmai pentru a reduce costurile.

Românii au luat cu asalt ghișeele, ca să beneficieze de bonificația de 10% pentru taxele și impozitele mărite -VIDEO