De ce a fost eliminat Nicolas Maduro de către SUA. Care este singurul obiectiv real al Washingtonului

Dincolo de paravanul democrației și al luptei împotriva narcoterorismului, ofensiva SUA în Venezuela ascunde interese economice vitale. Singurul obiectiv real al Washingtonului pare să fie securizarea dominației economice mondiale într-o perioadă de schimbări geopolitice majore.

Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob analizează ofensiva administrației Trump în Venezuela dintr-o perspectivă pur economică, argumentând că miza reală nu este democrația, ci supraviețuirea sistemului petrodolarului. Analiza pornește de la acordul istoric din 1974, negociat de Henry Kissinger cu Arabia Saudită, care a stabilit ca petrolul la nivel global să fie tranzacționat exclusiv în dolari SUA. În schimbul protecției militare, monarhiile din Golf au creat o cerere mondială artificială pentru moneda americană, permițând Washingtonului să finanțeze deficite cronice și o armată colosală prin tipărirea de bani fără limite.

În acest context, Venezuela a devenit o amenințare existențială pentru hegemonia dolarului. Deținând cele mai mari rezerve de petrol din lume — aproximativ 303 miliarde de barili, reprezentând 20% din totalul global — regimul lui Nicolás Maduro a început din 2018 să sfideze sistemul consacrat. Prin vânzarea resurselor în yuani chinezești, euro sau ruble, depunerea cererii de aderare la BRICS și evitarea sistemului de plăți SWIFT, Venezuela a deschis calea unei „dedolarizări” pe care resursele sale uriașe o puteau susține timp de decenii.

Iacob subliniază că retorica luptei împotriva traficului de droguri este doar un pretext, având în vedere că doar 1% din stupefiantele de pe străzile americane provin din Venezuela. Istoria recentă confirmă faptul că abandonarea dolarului în tranzacțiile energetice reprezintă o „linie roșie” pentru SUA:

  • Irak (2000-2003): Saddam Hussein a anunțat vânzarea petrolului în euro, gest urmat de invazia americană și revenirea forțată la dolar.

  • Libia (2009-2011): Muammar Gaddafi a propus un dinar african de aur pentru comerțul cu petrol; intervenția NATO a dus la asasinarea sa și la abandonarea proiectului, motive confirmate ulterior de corespondența lui Hillary Clinton.

Astfel, capturarea lui Maduro este prezentată nu ca o victorie morală, ci ca o mișcare de șah strategică pentru a preveni colapsul monedei americane și pentru a readuce sub controlul Washingtonului cea mai mare rezervă de „aur negru” a planetei.

 