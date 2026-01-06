Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob analizează ofensiva administrației Trump în Venezuela dintr-o perspectivă pur economică, argumentând că miza reală nu este democrația, ci supraviețuirea sistemului petrodolarului. Analiza pornește de la acordul istoric din 1974, negociat de Henry Kissinger cu Arabia Saudită, care a stabilit ca petrolul la nivel global să fie tranzacționat exclusiv în dolari SUA. În schimbul protecției militare, monarhiile din Golf au creat o cerere mondială artificială pentru moneda americană, permițând Washingtonului să finanțeze deficite cronice și o armată colosală prin tipărirea de bani fără limite.

În acest context, Venezuela a devenit o amenințare existențială pentru hegemonia dolarului. Deținând cele mai mari rezerve de petrol din lume — aproximativ 303 miliarde de barili, reprezentând 20% din totalul global — regimul lui Nicolás Maduro a început din 2018 să sfideze sistemul consacrat. Prin vânzarea resurselor în yuani chinezești, euro sau ruble, depunerea cererii de aderare la BRICS și evitarea sistemului de plăți SWIFT, Venezuela a deschis calea unei „dedolarizări” pe care resursele sale uriașe o puteau susține timp de decenii.

Iacob subliniază că retorica luptei împotriva traficului de droguri este doar un pretext, având în vedere că doar 1% din stupefiantele de pe străzile americane provin din Venezuela. Istoria recentă confirmă faptul că abandonarea dolarului în tranzacțiile energetice reprezintă o „linie roșie” pentru SUA:

Irak (2000-2003): Saddam Hussein a anunțat vânzarea petrolului în euro, gest urmat de invazia americană și revenirea forțată la dolar.

Libia (2009-2011): Muammar Gaddafi a propus un dinar african de aur pentru comerțul cu petrol; intervenția NATO a dus la asasinarea sa și la abandonarea proiectului, motive confirmate ulterior de corespondența lui Hillary Clinton.

Astfel, capturarea lui Maduro este prezentată nu ca o victorie morală, ci ca o mișcare de șah strategică pentru a preveni colapsul monedei americane și pentru a readuce sub controlul Washingtonului cea mai mare rezervă de „aur negru” a planetei.