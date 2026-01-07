Telefonul conținea date confidențiale de contact ale personalului implicat în activități de securitate nucleară din cadrul Autorității de Reglementare Nucleară (NRA), potrivit BBC.

Angajatul NRA și-ar fi pierdut telefonul de serviciu pe 3 noiembrie, în timpul unui control de securitate pe un aeroport din Shanghai. El a observat că nu-l mai are abia după trei zile și, în ciuda verificărilor autorităților de la aeroport, nu l-a recuperat.

NRA a raportat incidentul către Comisia pentru Protecția Informațiilor Personale din Japonia și i-a avertizat pe angajați să nu mai ia telefoanele de serviciu în străinătate, potrivit presei locale.

Nu este prima dată când oficialii din domeniul nuclear din Japonia ajung în atenția publică din cauza unor breșe de securitate.

În 2023, un angajat de la centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare din lume, a pierdut un teanc de documente după ce le-a lăsat pe capota mașinii și a plecat la drum.

În noiembrie anul trecut, un alt angajat de la aceeași centrală a fost găsit că a gestionat necorespunzător documente confidențiale, făcând copii pe care le-a încuiat într-un sertar.