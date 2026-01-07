Zeci de oi au dat năvală într-un supermarket Penny. Vizita-surpriză a provocat haos pentru 20 de minute - VIDEO

Aproximativ 50 de oi au ajuns într-un magazin Penny din localitatea germană Burgsinn (foto: X)
Aproximativ 50 de oi au ajuns, luni, 5 ianuarie, într-un magazin Penny din localitatea germană Burgsinn, după ce s-au rătăcit de turmă. Animalele au provocat pentru scurt timp haos printre rafturi, spre surprinderea clienților și a angajaților.

Reprezentanții lanțului Penny au confirmat incidentul, precizând că oile au stat aproape 20 de minute în interiorul supermarketului, inclusiv în zona caselor de marcat. „Ce anume le-a atras acolo rămâne un mister”, au transmis aceștia.

Potrivit ciobanului, turma se deplasa între zona industrială și râul Sinn, când o parte dintre animale s-a oprit să pască pe marginea drumului și s-a despărțit de restul grupului. Rătăcind, oile au ajuns în parcarea supermarketului și par să fi urmat un client care intra în magazin.

După „vizita” neașteptată, animalele au lăsat în urmă zeci de căcăreze și câteva sticle sparte. Momentul a fost surprins într-un videoclip devenit rapid viral pe internet, potrivit publicației BR24.

Magazinul a fost curățat imediat după incident, iar reprezentanții Penny au anunțat că nu vor cere despăgubiri ciobanului.