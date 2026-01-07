Reprezentanții lanțului Penny au confirmat incidentul, precizând că oile au stat aproape 20 de minute în interiorul supermarketului, inclusiv în zona caselor de marcat. „Ce anume le-a atras acolo rămâne un mister”, au transmis aceștia.

Potrivit ciobanului, turma se deplasa între zona industrială și râul Sinn, când o parte dintre animale s-a oprit să pască pe marginea drumului și s-a despărțit de restul grupului. Rătăcind, oile au ajuns în parcarea supermarketului și par să fi urmat un client care intra în magazin.

A few sheep escaped and fled into a Penny supermarket in Burgsinn (Bavaria/Lower Franconia) 😋 pic.twitter.com/14DUjvCmA6 — Lady Mihaela (@LadyMihaelaTarg) January 6, 2026

După „vizita” neașteptată, animalele au lăsat în urmă zeci de căcăreze și câteva sticle sparte. Momentul a fost surprins într-un videoclip devenit rapid viral pe internet, potrivit publicației BR24.

Magazinul a fost curățat imediat după incident, iar reprezentanții Penny au anunțat că nu vor cere despăgubiri ciobanului.