Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), măsura a fost luată ca precauție maximă, „siguranța și bunăstarea sugarilor reprezentând prioritatea absolută” a companiei.

„Din prudență maximă, Nestlé România a decis să efectueze această rechemare voluntară, luând în considerare posibila prezență a cereulidei în loturile vizate de rechemare, din cauza unei probleme de neconformitate a unui ingredient provenit de la un furnizor extern. Furnizorul a fost anunțat, iar utilizarea ingredientului a fost imediat oprită”, se arată în comunicatul companiei.

Reprezentanții Nestlé precizează că până în prezent nu au fost raportate cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate consumului produselor din loturile respective.

Clienții care au achiziționat formulele vizate sunt sfătuiți să nu le ofere spre consum copiilor și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate, urmând să primească contravaloarea acestora. De asemenea, compania a pus la dispoziție numărul gratuit 0800 863 785, disponibil de luni până vineri, între orele 09:00 – 18:00, precum și adresa de e-mail contact@ro.nestle.com pentru informații suplimentare.

Aceasta este a doua rechemare făcută de Nestlé România în ultimele luni. În decembrie 2025, compania a retras două formule de lapte pentru sugari – NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis – după ce a fost detectată prezența Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție ale fabricii de origine.

Ce este cereulida

Cereulida este o toxină termo-rezistentă produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus. Poate provoca simptome rapide de toxiinfecție alimentară, inclusiv greață, vărsături și crampe abdominale.

Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie (FSA) avertizează că această toxină nu este distrusă prin fierbere sau alte tratamente termice, astfel încât riscul persistă chiar și după prepararea corectă a formulei de lapte.