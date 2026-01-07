Pe lângă biletul de călătorie, participanții primesc și un card de reduceri, valabil în mii de locuri din Europa, de la muzee și evenimente culturale, până la cazare, transport local sau restaurante. În plus, DiscoverEU promovează rute culturale tematice, gândite pentru pasionații de film, modă, gastronomie sau arte vizuale, astfel încât călătoria să fie și o experiență culturală, nu doar una turistică.

Tinerii pot călători gratuit în toată Europa

Înainte de plecare, tinerii vor participa la sesiuni de informare, iar pe parcursul anului vor avea loc întâlniri dedicate comunității DiscoverEU. Una dintre cele mai importante va fi organizată în iulie, la Lyon, în cadrul Săptămânii Europene a Tineretului 2026, unde sunt așteptați peste 200 de participanți din întreaga Europă.

Programul face parte din Erasmus+ și promovează mobilitatea tinerilor, călătoriile sustenabile și schimburile culturale. Ediția de anul acesta are și o semnificație specială: marchează 40 de ani de călătorie liberă în Europa, de la semnarea acordului Schengen.

Ce este DiscoverEU

Comisarul european Glenn Micallef a subliniat importanța momentului, spunând: „DiscoverEU oferă miilor de tineri europeni şansa de a explora continentul nostru. Mobilitatea este un drept pe care îl preţuim, o piatră de temelie a identităţii noastre europene comune.”

Runda actuală a fost deschisă tinerilor născuți în 2007, atât din statele UE, cât și din țările asociate Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia. Interesul a fost uriaș: peste 246.000 de cereri au fost depuse. De la lansarea programului, în 2018, aproape 2 milioane de tineri au aplicat pentru cele peste 430.000 de permise oferite până acum. Ca de obicei, vor exista măsuri speciale pentru cei care locuiesc în insule, regiuni îndepărtate sau zone greu accesibile, astfel încât toți să aibă șanse egale de a participa.