Locuitorii din Abdanan și Malekshahi ar fi reușit să alunge forțele de securitate și să iasă pe străzi pentru a celebra ceea ce consideră o victorie. În aceste orașe, oamenii au fost auziți scandând „Moarte lui Khamenei!” și au început să redenumească străzi, unele primind numele lui Trump.

Fox News a relatat despre preluarea controlului în cele două localități, însă autoritățile iraniene au respins aceste informații.

Anterior, senatorul Lindsey Graham a declarat că, dacă ayatollahii continuă să își ucidă propriii cetățeni, care cer o viață mai bună, Trump îi va ucide.

Protestele la nivel național au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie, pe fondul prăbușirii rialului, al inflației galopante și al unei crize energetice.

Apel direct către Donald Trump

Marți, protestatarii iranieni au lansat un mesaj public de ajutor adresat președintelui american Donald Trump, în timp ce revoltele continuau să se extindă în întreaga țară pentru a zecea zi consecutiv. Apelul, distribuit pe platforma X, prezenta o femeie care ținea o pancartă cu mesajul: „Trump, simbol al păcii. Nu-i lăsa să ne omoare”.

Gestul a apărut pe fondul informațiilor potrivit cărora cel puțin 29 de persoane au murit și peste 1.200 au fost arestate, conform Agenției de Știri a Activistilor pentru Drepturile Omului (HRANA), date citate de Fox News.

Forțele de securitate, acuzate de escaladarea violenței

HRANA a mai transmis că unitățile de securitate au intensificat folosirea forței, inclusiv prin utilizarea armelor cu alice, a gazelor lacrimogene și prin atacuri directe asupra demonstranților. În paralel, Consiliul Național al Rezistenței Iraniene (NCRI) a susținut că orașele Abdanan, din provincia Ilam, și Malekshahi au fost efectiv „preluate” de protestatari.

„Astăzi a avut loc o evoluție importantă în două orașe din vestul Iranului, care au fost efectiv preluate, iar oamenii sărbătoresc în stradă”, a declarat Ali Safavi pentru Fox News Digital. „Ei scandau «Moarte lui Khamenei!»”.

Safavi a mai spus că, în pofida măsurilor adoptate de regim, raportul de forțe pare să se fi modificat. „În ciuda tuturor acțiunilor regimului, factorul fricii pare să se fi schimbat, deoarece oamenii au făcut ca forțele represive să fugă”, a adăugat el.

Mesaje de susținere din opoziția iraniană

Maryam Rajavi, președinta aleasă a NCRI, a publicat la rândul ei un mesaj pe X, în care i-a salutat pe protestatarii din Malakshahi și Abdanan, despre care a afirmat că „i-au obligat pe agenții regimului să se retragă”.

Trump bagă groaza în iranieni în limba lor: „Este un om de acțiune. Acum știți!”. Ayatollahul Khamenei e la un pas de fugă în Rusia

În același timp, demonstrații, greve și adunări publice au fost semnalate în zeci de orașe din mai multe provincii ale Iranului.

Relatări despre intervenții în spitale

În provincia Ilam, martori și organizații pentru drepturile omului au raportat că forțele de securitate ar fi folosit gaze lacrimogene în interiorul spitalului Imam Khomeini, în timp ce autoritățile încercau să aresteze protestatari răniți aduși din localitățile învecinate.

Amnesty International a transmis marți: „Atacul forțelor de securitate iraniene asupra unui spital din Ilam, unde protestatarii răniți caută îngrijiri medicale sau adăpost, încalcă dreptul internațional”.

Informații similare au venit și din Teheran, unde forțele de securitate ar fi fost observate intrând în spitalul Sina, provocând panică în rândul pacienților și al familiilor acestora.

De la proteste economice la revoltă generalizată

Potrivit Fox News Digital, tulburările actuale au fost generate de o combinație de dificultăți economice severe și nemulțumiri politice. Mișcarea a pornit inițial ca greve ale muncitorilor și proteste ale comercianților, declanșate de prăbușirea monedei naționale și de inflația ridicată, extinzându-se ulterior în demonstrații de stradă de amploare și proteste studențești.

Date recente indică faptul că sectoare din Marele Bazar din Teheran, precum și din centre comerciale importante din Mashhad, au fost închise parțial sau complet.

„Ceea ce face ca protestele din 2025 să fie diferite de cele din trecut este faptul că situația a ajuns la un punct critic pentru cetățenii iranieni”, a spus Safavi. „Oamenii simt că nu mai au nimic și au ajuns la un punct de ruptură”.

Apeluri la mobilizare și avertismente externe

Prințul moștenitor aflat în exil, Reza Pahlavi, a lansat, de asemenea, un apel către iranieni să scandeze sloganuri de protest la nivel național joi și vineri seara.

Senatorul republican Lindsey Graham a transmis un avertisment conducerii Iranului, afirmând că violențele continue împotriva protestatarilor ar putea avea consecințe serioase. Pe X, el a scris că liderii regimului ar trebui să înțeleagă că acționează „pe propriul risc”.

Declarațiile sale au venit după un mesaj recent al lui Donald Trump, care a afirmat pe platforma Truth Social că Statele Unite sunt „pregătite și gata de acțiune”, în contextul amplificării protestelor din Iran.

