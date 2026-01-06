Postarea subliniază: „Președintele Trump este un om de acțiune. Dacă nu știați, acum știți” și face referire la acțiunile recente ale SUA în Venezuela, unde forțele speciale Delta Force l-au capturat pe Nicolás Maduro. Mesajul, postat inițial sâmbătă în engleză, vizează direct liderii iranieni în contextul protestelor ample din țară.

President Trump is a man of action.



If you don’t know, now you know. pic.twitter.com/G8DH20m9Dm — Department of State (@StateDept) January 3, 2026

Ayatollahul Khamenei plănuiește să fugă în Rusia, dacă regimul cade

Publicația britanică The Times relatează că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei (86 de ani), are un „Plan B” pentru a fugi în Rusia împreună cu 20 de apropiați, inclusiv fiul său Mojtaba, dacă regimul cade sub presiunea protestelor.

Planul include o rută de ieșire din Teheran, active financiare și proprietăți în străinătate, evaluată la circa 95 de miliarde de dolari prin organizația Setad. Fostul oficial israelian Beni Sabti explică alegerea Rusiei prin admirația lui Khamenei pentru Vladimir Putin și similitudinile culturale, similar cu fuga lui Bashar al-Assad din Siria în 2024.

Protestele din Iran, declanșate de criza economică și criza rialului, au devenit letale, influențate de mesajul lui Trump despre intervenții precum în Venezuela.

Demonstrații au cuprins mai multe provincii, cu apeluri la destrămarea regimului, iar Departamentul de Stat american susține protestatarii. Khamenei este descris ca slăbit fizic și mental după confruntări recente, crescând temerile de colaps.