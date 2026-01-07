De asemenea, pe sensul de urcare către Brașov, traficul rutier este îngreunat între Nistorești și Comarnic, dar și pe raza stațiunii Bușteni.

Polițiștii recomandă folosirea rutelor alternative, calculând timpul destinației cu ajutorul aplicațiilor de telefon, respectiv:

- DN 1A Brașov - Cheia - Ploiești - Autostrada A3 - București;

- DN 73 Râșnov - Bran - Câmpulung - Pitești;

- DN 73 Râșnov - Câmpulung - DN 72A - Târgoviște;

- DN 71 Sinaia - Târgoviște - București.

De asemenea, polițiștii recomandă ca, la revenirea din vacanță, pentru creșterea gradului de siguranță în trafic, conducătorii auto să verifice cu mare atenție traseul pe care îl au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic, să ia în considerare că timpul petrecut în călătorie crește și pot opta pentru rute alternative.

"Dați dovadă de respect față de ceilalți participanți la trafic, acordând prioritate celor în drept și evitând să aveți preocupări de natură a vă distrage atenția de la condus. Nu vă angajați în depășirea coloanelor de autovehicule, asigurați-vă foarte bine înainte de a schimba direcția sau banda și semnalizați din timp această intenție. În nicio situație nu conduceți după ce ați consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. Pentru deplasarea pe suprafețe carosabile acoperite cu polei, gheață sau zăpadă, legislația rutieră prevede obligativitatea echipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă", transmite Centrul Infotrafic.