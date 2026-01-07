"S-a dus un mare simbol al Bucureștiului! Stejarul, monument al naturii, de la intersecția blv Ferdinand I cu str Horei din București nu mai este!!! A căzut. Era singurul stejar stradal din oraș, martor al foștilor Codrii ai Vlăsiei, cu vârsta în jur de 300 de ani", potrivit anunțului făcut pe Facebook de Fundația Eco-Civica.

Solul de la rădăcinile stejarului, extrem de infestat cu hidrocarburi: „Lua foc de la chibrit”

Fundația arată că arborele a fost serios afectat de activitățile desfășurate în imediata apropiere, în special de existența unei stații de carburanți amplasate chiar pe sistemul său radicular.

"Eco-Civica a propus primarului Nicușor Dan exproprierea benzinăriei așezată pe rădăcinile lui dar nu am apucat să finalizăm proiectul", se arată în postarea menționată.

Reprezentanții fundației susțin că analizele de sol realizate în zonă au indicat un nivel extrem de ridicat de contaminare cu hidrocarburi, pământul fiind atât de infestat încât „lua foc de la chibrit”.

"Am luat probe de sol iar pământul lua foc de la chibrit, atât de mult era infestat de hidrocarburile provenite de la stația de carburanți. După toate aceste nenorociri, îi fusese betonată întreaga alvelolă, cu toate că în toamnă, când am filmat acolo, nu era beton turnat. Suntem printre cei mai mari distrugători de mediu și facem praf toată țara într-o indiferență criminală. Păcat, mare păcat că nu am conservat acest simbol natural unic al orașului nostru!", mai spun reprezentanții Eco-Civica.