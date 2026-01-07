Áine Rose Hurst s‑a prăbușit la pământ și a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au descoperit că un cheag de sânge îi provocase o umflare fatală a creierului. Tânăra lua pilula contraceptivă Femodette din 2020.

A murit la doar 19 ani din cauza unei pilule contraceptive

Anul trecut, o asistentă i‑a recomandat să întrerupă tratamentul după ce un control de rutină a arătat o creștere a tensiunii arteriale. La scurt timp însă, medicul de familie i‑a spus să reia pilula, temându‑se că o pauză prea lungă ar putea crește riscul unui accident vascular cerebral. Ancheta a stabilit că Áine fusese sfătuită să‑și monitorizeze tensiunea arterială în perioada următoare.

Medicul legist din Bolton, Peter Sigee, a declarat că efectele secundare severe ale acestui tip de contraceptiv apar la „unul din 10.000” de utilizatoare și a concluzionat că moartea tinerei a fost provocată de „o complicație rară a medicației prescrise corespunzător”, conform The Sun.

Familia a transmis un mesaj emoționant în memoria ei, descriind‑o drept „cea mai frumoasă, grijulie, amuzantă și sensibilă fată”. Ei au spus că Áine era „viața și sufletul fiecărei adunări” și că pierderea ei a lăsat un gol imposibil de umplut: „Viața nu va mai fi niciodată la fel pentru noi fără fetița noastră”.