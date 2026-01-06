În același timp, președintele Nicușor Dan este alături de liderii europeni la Paris, pentru o reuniune de urgență a „Coaliției de Voință” găzduită de Emmanuel Macron la Palatul Élysée.

Nicușor Dan ține conferința de presă la ambasada României de la Paris, iar liderii europeni sunt la Elysse.

Parisul, Londra şi Kievul semnează o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale

Documentul semnat creează premisele unui cadru juridic care ar permite dislocarea de trupe internaționale pentru garantarea securității Ucrainei într-o eventuală etapă post-conflict. Premierul britanic a subliniat că această inițiativă ar putea include și amplasarea unor centre logistice și de comandă franco-britanice pe teritoriul ucrainean.

La rândul său, președintele Emmanuel Macron a anunțat că cele 35 de state care fac parte din așa-numita „Coaliție a Voinței” au convenit asupra unor garanții de securitate consistente pentru Kiev. Acestea ar urma să fie susținute de mecanisme de monitorizare a încetării focului, coordonate de Statele Unite, cu participarea mai multor state europene și partenere.

Liderul de la Elysee a insistat asupra faptului că garanțiile de securitate sunt esențiale pentru a preveni o soluție forțată sau dezavantajoasă pentru Ucraina, subliniind că sprijinul occidental trebuie să fie credibil și durabil.

Pozițiile aliaților europeni rămân însă nuanțate. Cancelarul german Friedrich Merz a indicat că Germania ar putea contribui la forța multinațională, dar fără desfășurarea de trupe pe teritoriul ucrainean. În schimb, premierul italian Giorgia Meloni a exclus explicit participarea militarilor italieni la o eventuală misiune în Ucraina, reafirmând sprijinul Romei pentru securitatea Kievului, însă doar prin alte forme de implicare.

Semnale de schimbare din partea Washingtonului

Reuniunea de la Paris a fost marcată și de prezența emisarului american Steve Witkoff, care a transmis mesaje conciliatoare din partea administrației de la Washington. Acesta a lăudat deschis rolul Franței în procesul diplomatic și a afirmat că discuțiile cu delegația ucraineană sunt avansate, inclusiv în ceea ce privește arhitectura de securitate.

Oficialul american a vorbit despre apropierea unui posibil acord economic și de reconstrucție pentru Ucraina, subliniind că Statele Unite sunt pregătite să joace un rol activ de mediator pentru oprirea violențelor.

Președintele Macron a confirmat că implicarea SUA este decisivă, mai ales în ceea ce privește capacitatea de a oferi anumite garanții strategice, menționând totodată că, în ultimele săptămâni, poziția americană a cunoscut o evoluție semnificativă.

Zelenski: „Suntem aproape de un acord clar, dar nu complet”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris declarația semnată la Paris drept una „concretă și aplicabilă”, apreciind că aceasta reflectă determinarea statelor europene de a construi un cadru real pentru pace.

Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina cunoaște deja detaliile privind contribuțiile statelor participante și modul în care forța multinațională ar putea fi activată rapid după un acord diplomatic. De asemenea, au fost înregistrate progrese în discuțiile cu partea americană privind monitorizarea respectării păcii.

Cu toate acestea, Zelenski a admis că anumite puncte sensibile rămân în continuare deschise, inclusiv aspectele legate de planul de pace revizuit și, mai ales, problema teritorială.

„Aceasta este chestiunea care trebuie rezolvată cu adevărat”, a subliniat el, adăugând că există mai multe propuneri aflate în analiză.