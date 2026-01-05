Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, bărbatul este cercetat pentru două infracțiuni de încălcare a ordinului de protecție și pentru distrugere. Ancheta arată că, în seara zilei de 29 decembrie, acesta s-a apropiat la mai puțin de 100 de metri de locuința victimei, încălcând astfel interdicția stabilită de instanță.

În plus, procurorii precizează că în aceeași seară bărbatul și-a tăiat cu o foarfecă brațara dispozitivului de supraveghere electronică, demontând-o de pe corp și nerespectând astfel obligația de a purta permanent aparatul, prevăzută prin hotărârea Judecătoriei Turda.

După ce a fost prezentat instanței, magistrații au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, pentru a preveni alte încălcări ale legii și pentru a asigura protecția victimei.