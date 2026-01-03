Descoperirea macabră a fost făcută de nora pensionarului, care a sunat îngrozită la poliție. Bătrânul în vârstă de 82 de ani locuia în mod obișnuit la un azil, însă fusese adus acasă pentru sărbătorile de iarnă, în comuna Corbeanca de lângă Capitală.

Trupul bărbatului a fost analizat de anchetatori, care au văzut că avea mai multe leziuni compatibile cu o moarte violentă.

Fiul pensionarului susține că a rămas singur cu tatăl său pe data de 31 decembrie și că acesta s-ar fi lovit de unul singur de pereți.

Ancheta este în plină desfășurare, iar specialiștii analizează cu atenție locul în care s-ar fi petrecut crima.