Violență extremă la Cluj! Adolescent de 15 ani, bătut în plină stradă, în timp ce aștepta taxiul: are nevoie de două operații pentru a se recupera

Violență extremă pe stradă, în Cluj Napoca, în noaptea de Revelion. Un băiat de 15 ani, fiul unui medic, a fost atacat violent în timp ce aștepta un taxi. Mama copilului povestește momentele cumplite prin care a trecut acesta și susține că băiatul este acum desfigurat. Adolescentul se află internat în spital și are nevoie de două operații pentru a se recupera. Pe de altă parte, agresorul ar fi încă liber, deși oamenii legii au deschis un dosar penal de lovire sau alte violențe în acest caz. De asemenea, astăzi, ar putea fi audiați mai mulți martori. 

Incidentul extrem de grav a avut loc în Cluj Napoca, în plină stradă, în timp ce băiatul aștepta un taxi. Mama acestuia povestește că individul care l-a atacat nici măcar nu l-ar fi cunoscut pe fiul său. Băiatul este acum internat în spital, iar săptămâna viitoare urmează să fie operat. Tânărul are fracturi multiple de craniu.

„În noaptea de 1 ianuarie, după Revelion, băiatul meu a ieșit după petrecere, unde a fost împreună cu mai mulți prieteni, și, așteptând taxiul, a venit cineva. A observat cu coada ochiului că se apropie câteva persoane. Pe unul l-a recunoscut. Se aștepta să-l felicite de Anul Nou, dar a încasat doi pumni, posibil și cu un obiect contondent. A avut hemoragie nazală, care nu s-a oprit timp de 30 de minute. Tatăl lui l-a dus la Urgență”, a povestit mama băiatului agresat.

Între timp, părinții băiatului susțin că au depus și o plângere la poliție. Mama copilului solicită însă intervenția promptă a autorităților. Aceasta susține că deși agresorul ar fi fost identificat, până acum nu s-ar fi luat nicio măsură față de acesta.