Incidentul extrem de grav a avut loc în Cluj Napoca, în plină stradă, în timp ce băiatul aștepta un taxi. Mama acestuia povestește că individul care l-a atacat nici măcar nu l-ar fi cunoscut pe fiul său. Băiatul este acum internat în spital, iar săptămâna viitoare urmează să fie operat. Tânărul are fracturi multiple de craniu.

„În noaptea de 1 ianuarie, după Revelion, băiatul meu a ieșit după petrecere, unde a fost împreună cu mai mulți prieteni, și, așteptând taxiul, a venit cineva. A observat cu coada ochiului că se apropie câteva persoane. Pe unul l-a recunoscut. Se aștepta să-l felicite de Anul Nou, dar a încasat doi pumni, posibil și cu un obiect contondent. A avut hemoragie nazală, care nu s-a oprit timp de 30 de minute. Tatăl lui l-a dus la Urgență”, a povestit mama băiatului agresat.

Între timp, părinții băiatului susțin că au depus și o plângere la poliție. Mama copilului solicită însă intervenția promptă a autorităților. Aceasta susține că deși agresorul ar fi fost identificat, până acum nu s-ar fi luat nicio măsură față de acesta.