„Suntem siguri că salariile și pensiile sunt blocate și înghețate. Taxele, costurile și prețurile au creșteri necontrolate. Ele vor crește. Și de asta suntem siguri. Legea salarizării există, nu se aplică.

Condițiile de pensionare sunt doar două. Și aceste două condiții de pensionare ar trebui să dea predictibilitate. Ele sunt atacate și agresate prin ultima lege, 360.

Stagiul minim de cotizare, care a fost deja modificat. El este de 15 ani și, până la legea 360, acest stagiu era... acești 15 ani care puteau să conțină în ei și perioadele asimilate, care sunt corecte, adică: stagiul militar, facultate, școli profesionale și întreruperi medicale. Omul, dacă e bolnav și el și-a plătit CAS-ul, are dreptul la acest stagiu”, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS Experta în pensii Dorina Barcari, senator AUR.