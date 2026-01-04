În timp ce discursul public este dominat de teme grele, de la securitatea națională până la echilibrele fragile din regiune, un episod aparent banal a reușit să capteze atenția rețelelor sociale și să stârnească un val de reacții.

Radu Miruță, noul ministru al Apărării, a ales să se afișeze într-un cadru de vacanță la Rânca, unde, în loc de ședințe, strategii și analize, a intrat în rolul de operator de utilaj pentru deszăpezire. Videoclipul îl arată manevrând o freză motorizată, cu un aer relaxat, de parcă agenda zilei s-ar fi redus la stratul de zăpadă din fața cabanei.

Freza, vedeta momentului

Înarmat cu utilajul, ministrul se filmează în timp ce „luptă” cu omătul, într-o demonstrație de hărnicie care a lăsat loc multor interpretări.

„Rânca e mirifică și vara și iarna, dar parcă atunci când e de-a dreptul acoperită de zapadă, e frumusețea absolută. Pentru frumusețea asta m-am străduit să fie declarată stațiune de interes național”, a transmis Radu Miruță, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul afirmă că, de două zile, la Rânca „ninge cam încontinuu”, „iar cine nu face pârtie e rost de bârfă între vecini dimineața la cafeaua băută în stradă”.

Reacțiile internauților au fost variate. Un utilizator l-a apostrofat: „Norocosul are casa la Rânca să se înțeleagă vecini ....cum e norocosule de ai făcut așa avere să iei casă acolo”.

Reziștii încep anul cu un nou scandal. Aberațiile lui Schwartz: acuză televizunea publică de discriminare