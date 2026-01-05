Totul după ce luna trecută, oamenii au încercat să facă aceleași demersuri și la Parchetul General, însă nu au fost primiți pe motiv că se realizează lucrări de renovare.

Și Stegarul Dac a protestat în fața instituției și a declarat că statul trebuie să spună adevărul pentru a recâștiga încrederea românilor.

Stegarul Dac vrea să depună plângere la DIICOT

„Poporul român vrea dreptate. Poporul este ahtiat după adevăr. România e stat de drept, în care dreptatea... iar legea e fundamentală. Nimeni nu e mai presus de lege.

Au anulat niște alegeri fără să ne spună de ce. Ne-au spus, au inventat un motiv că au intervenit rușii. Vrem să vedem dovada, oameni buni, nimic altceva. Asta este dorința ca să putem dormi împăcați.

Fără încredere în instituții nu poate exista un stat de drept. Românii nu mai au nicio încredere în instituțiile statului. Vedem... justiția este la cel mai jos nivel din toate timpurile. Nimeni nu mai are încredere în justiție. Ei trebuie să-și recâștige această încredere din partea populației, spunând adevarul. Vrem să vedem probele, dovezile, intervenției rusești. Altfel e un abuz inimaginabil.”, a declarat Stegarul Dac, Cezar Avramuță, exclusiv pentru Realitatea PLUS.

„Am venit pentru plângere și am decis să facem o singură plângere unde se vor strânge semnăturile necesare pentru a fi înaintată Parchetului.”, a zis un român.

„Instituția este deschisă astăzi până la ora 16:00, dar ne-au spus că nu lucrează cu publicul. Nu ne lăsăm, nu ne dam bătuți. Fiindcă, în momentul de față, cei care sunt la putere au preluat puterea cu forța. Noi, poporul, ar trebui să ne trezim, să nu ne mai lăsăm păcăliți, manipulați. Să fim uniți și să ne apărăm libertatea și țara până la urmă.”, a transmis un român.

„Să fie recunoscute alegerile majorității poporului român. Atunci erau în renovări. Acum in ce mai sunt? Nu știe nimeni.

Se știu cu musca pe căciulă și le e teamă. Ne-au zis că nu au program cu publicul.”, a menționat un pensionar.