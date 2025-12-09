”La data de 09 decembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, acesta fiind înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, aflându-se în instrumentarea procurorului care continuă cercetările.

Pe linie de supravegheri judiciare s-a procedat cu celeritate la informarea Secției 13 Poliție București cu privire la încălcarea măsurilor dispuse de către Judecătoria Sectorului 4-București prin încheierea din data de 13 noiembrie a.c., de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Printre obligațiile dispuse, acestuia i-a fost interzisă participarea la adunări publice”, a transmis IPJ Ilfov.

Cezar Avramuță, cunoscut în mediul online drept "Stegarul dac" a fost ridicat, marți, de jandarmi și urcat în mașina de poliție, în timp ce se afla în fața Secției de Poliție Buftea, alături de zeci de susținători ai lui Călin Georgescu.

Acesta se afla sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile și avea interdicție să participe la stfel de manifestrăi publice. Prin încălcarea acestei măsuri procurorii pot cere înlocuirea controlului judiciar cu o măsură mult mai dură. Astfel Stegarul dac riscă să ajungă din nou în spatele gratiilor.