Ce grup din Parlament este pregătit să susțină un guvern minoritar condus de Bolojan

Sursă: Realitatea.net

Ilie Bolojan a declarat că sunt șanse reale ca în Parlament să apară un nou grup politic, format din „mulți parlamentari care au intrat pe diferite liste încep să înțeleagă care sunt problemele României”, și care să susțină un guvern minoritar.

Ilie Bolojan nu exclude un nou grup parlamentar: „Parlamentarii încep să înțeleagă problemele României”

Premierul Ilie Bolojan a oferit o perspectivă pragmatică asupra instabilității de pe scena politică, sugerând că nu ar fi surprins de apariția unei noi formațiuni sau a unui grup de parlamentari care să susțină un guvern minoritar. Într-o intervenție recentă, șeful Executivului a punctat că mulți dintre aleșii aflați acum în Parlament, indiferent de listele pe care au candidat, încep să realizeze complexitatea provocărilor economice și sociale prin care trece țara. Această maturizare politică ar putea duce, în viziunea sa, la o reconfigurare a forțelor care să permită luarea unor decizii mai rapide și mai eficiente pentru viitorul României.

Referitor la modul în care a ales să comunice cu electoratul în această perioadă tensionată, premierul a subliniat importanța onestității în fața speranțelor nerealiste. El a comparat efortul național de redresare cu cel al unei familii aflate în criză, unde sacrificiile și eforturile comune sunt singura cale de a depăși momentele grele. Bolojan a insistat pe ideea că românii trebuie să cunoască drumul real pe care țara îl are de parcurs, refuzând să creeze așteptări care nu pot fi onorate, în ciuda presiunilor politice de moment.

Elasticitatea politică în fața riscului de blocaj al coaliției

Întrebat despre posibilitatea unei soluții de tip „forță parlamentară de susținere”, similară modelelor din trecut care au salvat guverne minoritare, premierul a admis că un astfel de scenariu este realizabil. Totuși, el a evitat să facă predicții exacte despre numărul parlamentarilor care ar putea face acest pas, preferând să evidențieze dificultatea administrării unei guvernări formate din mai multe partide. În opinia sa, cu cât o coaliție este mai fragmentată, cu atât este mai greu de gestionat și de generat rezultate concrete, deoarece fiecare formațiune tinde să tragă în direcții diferite, riscând să anuleze acțiunea guvernamentală.

În replică la acuzațiile de rigiditate care i-au fost aduse, Ilie Bolojan a apărat necesitatea unei anumite „elasticități” în negociere. El a argumentat că, într-o arhitectură politică ce reunește patru partide plus grupul minorităților, este nevoie de un efort diplomatic imens pentru a transforma idei divergente în acțiuni unitare. Dacă această convergență nu este atinsă, premierul consideră că existența unei coaliții își pierde orice justificare, devenind un simplu obstacol în calea reformelor necesare pentru îndreptarea lucrurilor în România.