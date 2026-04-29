Incendiul din Soveja. Guvernul a alocat ajutoare de urgenţă în valoare de un milion de lei pentru persoanele afectate

Sursă: Realitatea.Net

Guvernul României a aprobat, în ședința de miercuri, acordarea unor ajutoare de urgență în valoare de până la 1 milion de lei pentru familiile și persoanele singure din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea, afectate de incendiul produs pe 26 aprilie 2026.

Potrivit actului normativ, ajutoarele de urgenţă vor fi acordate astfel:

30.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în integralitate;

25.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în proporţie mai mare de 75%, inclusiv, dar nu distrusă integral;

15.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în proporţie mai mică de 75%;

În situaţia în care locuinţele persoanelor care au primit ajutorul în sumă de 25.000 lei sau 15.000 lei, din cauza afectării structurii, se deteriorează în totalitate, persoanele primesc diferenţa de sumă până la valoarea de 30.000 lei.

”Comunitatea din Rucăreni trece printr-un moment extrem de dificil, iar datoria noastră este să intervenim rapid, cu măsuri concrete. Prin aceste ajutoare de urgenţă, sprijinim fiecare familie lovită de incendiu şi asigurăm resursele pentru ca cei afectaţi să îşi poată reconstrui locuinţele şi viaţa de zi cu zi”, a declarat ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru.

Oficialii ministerului precizează că stabilirea sumelor individuale se va face pe baza borderourilor întocmite de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vrancea, cu sprijinul Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea. Documentele vor fi avizate de primarul localităţii afectate şi de prefectul judeţului Vrancea.

Ajutoarele vor fi achitate în numerar direct titularului sau prin virament bancar, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere privind opţiunea de plată.

Finanţarea va fi asigurată prin suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale pe anul 2026, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.