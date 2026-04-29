Grav accident pe Calea Griviței din București: un șofer a murit după ce două mașini s-au ciocnit

Sursă: Realitatea.net

Un incident rutier grav a avut loc în Capitală, pe Calea Griviței, unde un bărbat în vârstă de 47 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat în stop cardio-respirator în urma unui accident.

Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră București, evenimentul a fost semnalat prin apel la 112 în jurul orei 17:30. Din primele date, șoferul se deplasa dinspre Bulevardul Ion Mihalache către Bulevardul Nicolae Titulescu, iar în zona unui imobil situat la numărul 204 ar fi lovit din spate un alt autoturism.

Cum s-a produs tragedia?

Mașina lovită era condusă de o femeie de 32 de ani. În urma impactului, ambele vehicule au suferit doar avarii minore, însă consecințele pentru unul dintre șoferi au fost dramatice.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au intervenit de urgență pentru resuscitarea bărbatului aflat în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor efectuate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul.

Femeia implicată în accident a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, potrivit polițiștilor.

Traficul în zonă a fost afectat temporar, fiind impuse restricții pe banda a treia de circulație pe Calea Griviței, pe sensul de mers către Bulevardul Nicolae Titulescu.

Polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere București continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs tragedia.