Luis Lazarus, discurs de la tribuna Parlamentului European: „Am prezentat Congresului american dosarul anulării alegerilor din România”

Sursă: Realitatea.net

Europarlamentarul Luis Lazarus a lansat o serie de acuzații grave în plenul Parlamentului European, dezvăluind că a efectuat recent o vizită oficială la Washington. Acesta susține că s-a întâlnit cu membrii Comisiei Juridice din cadrul Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, cărora le-a înmânat un „dosar imens” ce cuprinde neregulile constatate în procesul electoral din România de la finalul anului 2024.

Lazarus a subliniat că, în România, au fost interziși candidați la alegerile prezidențiale în absența unor hotărâri judecătorești definitive și că anularea scrutinului a fost justificată public prin invocarea unei „interferențe ruse”. Cu toate acestea, europarlamentarul a punctat că, până în prezent, nimeni nu a prezentat dovezi concrete care să susțină afirmațiile oficialilor, printre care și cele ale secretarului de stat american Antony Blinken, referitoare la influența Moscovei asupra votului românilor.

Semne de întrebare privind implicarea Comisiei Europene în alegerile din SUA

În cadrul aceluiași discurs, Luis Lazarus a ridicat problema unei posibile imixtiuni a oficialilor europeni în politica externă, citând dintr-un raport ce vizează activitatea fostei vicepreședinte a Comisiei Europene, Vera Jourova. Potrivit europarlamentarului, în timpul unei întâlniri oficiale cu șeful platformei TikTok, acesta din urmă ar fi întrebat-o pe Jourova dacă discuția trebuie să vizeze alegerile din Uniunea Europeană sau pe cele din Statele Unite.

Lazarus a sugerat că interesul unui oficial de rang înalt de la Bruxelles pentru procesul electoral american reprezintă o dovadă de interferență. „De ce dorea să vorbească despre alegerile americane? Nu este aceasta o evidență a interferenței unui vicepreședinte al Comisiei Europene?”, s-a întrebat Lazarus de la tribuna Parlamentului, solicitând clarificări cu privire la modul în care instituțiile europene și americane colaborează în gestionarea proceselor democratice.